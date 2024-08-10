الجزائرية ايمان خليف تبدأ معركتها ضد المتنمرين وترامب يواصل هجومه ضدها

بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بدأت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف معركتها القانونية ضد المتنمرين الذين هاجموها خلال الفترة الأخيرة "بطرق غير أخلاقية" وفقا لما أعلنه محاميها، وبنفس الوقت واصل المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق هجومه ضد خليف مكررا حديثه عن معلومات خاطئة وغير صحيحة حول جنسها.

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وأعلن المحامي نبيل بودي في بيان، إن "إيمان خليف قررت أن تخوض نزالاً جديداً، من أجل العدالة والشرف". وتابع المحامي وقال إن هذه الدعوى القضائية التي تم تقديمها لدى مكتب المدعي العام في باريس، تتعلق بـ"التحرش الالكتروني" الذي استهدفها خلال الأيام الأخيرة.

واعتبر بودي أن التحرش الذي تعرضت له خليف يعتبر أحد أبرز الأحداث الذي شهدتها دورة الألعاب الأولمبية، وذكر أن التحقيق سيحاول الوصول الى المصدر للإشاعات التي تعرضت لها البطلة الأولمبية الجزائرية وتحديد الأطراف التي ساهمت بنشر الأخبار الكاذبة والمزيفه حول جنسها.

وبعد تتويجها بالميدالية الذهبية، كرر المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب مهاجمة ايمان، حيث صرح بعد ساعات من فوزها خلال تجمع انتخابي في مونتانا، مكررا مزاعم كاذبة حول جنس ايمان خليف، وتوجه الى أنصاره :"من يريد مشاركة الرجال في الرياضات النسائية؟ أو أن أهنئ الشابة التي تحولت من رجل إلى امرأة، هو فاز هي فازت بالميدالية".

وأضاف ترامب مشيرا الى اللاعبة انجيلا كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية من نزالها مع خليف الأسبوع الماضي :"ماذا عن المرأة، المرأة الجميلة من إيطاليا؟ التي دخلت الحلبة ولم يكن لديها أي فكرة عما سيحدث، إنها ملاكمة جيدة جدا، ولكن فقط عندما تواجه النساء". وانسحبت كاريني بعد تلقيها ضربه على أنفها، ووثقت وهي تبكي وتقول إنها لم تتلق ضربة قوية بهذا الشكل، لكنها اعتذرت لاحقا من خليف.

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وتابع ترامب، وهو يلوح بقبضته: "لقد فعل هكذا، وهي قالت على الفور، يا إلهي، لم يضربني أحد بهذه القوة من قبل، ثم فعلها مرة أخرى واستسلمت (الإيطالية) على الفور". ووصف ترامب ما يحصل بأنه "جنون"، وزعم أنه اللجنة الأولمبية تريد إشراك الرجال في مسابقات النساء.

وحصدت إيمان خليف على الذهبية في مسابقة الملاكمة للسيدات وزن 66 كيلو جرام في أولمبياد باريس، بعد تغلبها على منافستها الصينية يانج ليو بـ3 مجموعات متتالية.

وواجهت خليف حملة انتقادات شرسة وتشكيكاً في هويتها الجنسية، خصوصاً من اليمين المتطرف حول العالم، وذلك خلال المراحل الأولى من المنافسات، لكنّها نجحت في متابعة المشوار وحصدت الميدالية الذهبية.وقالت خليف بعد الفوز: "أنا امرأة مثل كل النساء، لقد ولدت أنثى وكبرت أنثى"، وتحدثت على العناء الذي واجهته وشكرت جميع من دعمها لمواجهة هذه الحملة الشرسة