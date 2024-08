الجزائرية ايمان خليف تبدأ معركتها ضد المتنمرين وترامب يواصل هجومه ضدها

بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بدأت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف معركتها القانونية ضد المتنمرين الذين هاجموها خلال الفترة الأخيرة "بطرق غير أخلاقية" وفقا لما أعلنه محاميها، وبنفس الوقت واصل المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق هجومه ضد خليف مكررا حديثه عن معلومات خاطئة وغير صحيحة حول جنسها.

