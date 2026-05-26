أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) إن بلادها ستستضيف منتخب إيران لكرة القدم خلال فترة كأس العالم، وذلك بعد أن توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى حكومة المكسيك بطلب للقيام بذلك، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وقالت شينباوم: "ليس لدينا سبب لمنعهم من البقاء في المكسيك".

توجه الفيفا إلى حكومة المكسيك جاء بعد أن رفضت السلطات في الولايات المتحدة السماح لمسؤولين إيرانيين رسميين بالإقامة في البلاد خلال استضافة البطولة - وذلك رغم أن منتخب إيران أُدرج ليلعب جميع مبارياته في دور المجموعات في الولايات المتحدة.

كان من المفترض أن يقيم منتخب إيران في البداية في معسكر تدريبي بولاية أريزونا في الولايات المتحدة. أما الآن فسيكون مقر المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتغير جدول مباريات منتخب إيران، وسيضطر المنتخب للسفر كل يوم من المكسيك إلى مبارياته.

كما هو معلوم، مع بدء العملية الإسرائيلية أُثيرت العديد من التساؤلات حول مشاركة منتخب إيران في المونديال، الذي من المعروف سيستضيف هذه السنة، ضمن دول أخرى، في الولايات المتحدة. ولذلك، وضعت اتحاد كرة القدم الإيراني عدة شروط لمشاركة منتخبه - حيث طالب رئيس الاتحاد الإيراني بإصدار تأشيرات لأعضاء المنتخب واحترام طاقم المنتخب واللاعبين، والعلم الوطني والنشيد الإيراني خلال البطولة.

في شهر مارس، في ذروة العملية الإسرائيلية، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إن إيران مدعوة للمشاركة في كأس العالم، لكنه لا يعتقد أنه من المناسب أن تبقى المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة "من أجل حياتها وسلامتها". كذلك في شهر أبريل، اقترح مبعوث ترامب للشراكات العالمية، باولو زامبولي، أن تحل إيطاليا محل إيران، مما أدى إلى رد فعل ساخر من جانب جهات إيطالية والفيفا.