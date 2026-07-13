مثل مارادونا في 1986.. النجم الذي قد يقود إنجلترا إلى لقب كأس العالم

هل سيعود كرة القدم أخيرًا إلى الوطن؟ منتخب إنجلترا تأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026 بعد دراما كبيرة وفوز 2:1 على النرويج في نهاية الوقت الإضافي في ميامي. رغم أن مجموعة توماس توخيل بعيدة عن الإقناع أو تقديم كرة قدم رائعة تُسيطر على الملعب، إلا أنها تمتلك سلاحًا حاسمًا يُمكنه أن يفصل في المباريات في لحظات اليأس الأشد: جود بيلينغهام.

بينما كانت كل الأنظار في ربع النهائي موجّهة إلى المواجهة بين العملاقين هاري كين وإيرلينج هالاند، بقي المهاجمان هادئين نسبيًا في الحر الشديد لفلوريدا. من خطف الأضواء، مرة أخرى، كان لاعب وسط ريال مدريد الذي أثبت أنه رجل إنجلترا للمهام الخاصة.

على خطى دييغو مارادونا: الأرقام الجنونية لـ بيلينغهام

بيلينغهام البالغ من العمر 23 عامًا يقدم بطولة رائعة على الصعيد الشخصي، وأرقامه في مراحل الإقصاء تضعه بالفعل في صف واحد مع أعظم اللاعبين في التاريخ.

تأثير مارادونا: بعد الثنائية التي سجلها ضد المكسيك في دور الـ16، سجل بيلينغهام ثنائية أخرى أيضًا ضد النرويج. بذلك أصبح أول لاعب منذ دييغو مارادونا في مونديال 1986 يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين إقصائيتين متتاليتين في نفس البطولة.

ملك الهدافين الشاب: بيلينغهام رفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة الحالية (و7 أهداف بالمجمل في مباريات كأس العالم). فقط كيليان مبابي (12) سجل أكثر أهداف في تاريخ المونديال حتى سن 23 وما دون.

تاريخ إنجليزي: جميع الأهداف الستة التي سجلها لاعب الوسط جاءت من اللعب المفتوح، بدون ركلات جزاء، وهو رقم قياسي تاريخي للاعب إنجليزي في بطولة كأس العالم الواحدة.

"من أيضاً؟" صرخ بيلينغهام باتجاه الجمهور بعد هدف الفوز الدراماتيكي في الوقت الإضافي، مستغلًا تصديًا سيئًا من الحارس النرويجي نيلاند بعد تسديدة قوية من مورغان روجرز. احتفالية الأذرع الممدودة إلى الجانبين أصبحت بالفعل علامة مميزة لهذا البطولة.

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حامل الرقم القياسي في المرمى: المعطى الهائل لجوردان بيكفورد

إلى جانب بيلينغهام في الهجوم، إنجلترا سجلت في ربع النهائي إنجازاً تاريخياً أيضاً في الجانب الدفاعي. حارس المنتخب، جوردان بيكفورد، بدأ بالتشكيلة الأساسية وسجل مشاركته الثامنة عشرة في مباريات كأس العالم.

وبذلك تجاوز بيكفورد الحارس الأسطوري السابق بيتر شيلتون، وأصبح صاحب الرقم القياسي الرسمي لعدد المشاركات مع إنجلترا في كأس العالم على مر العصور. لا يزال شيلتون يحتفظ برقم قياسي في عدد الشباك النظيفة (10)، لكن بيكفورد عادل بالفعل غوردون بانكس في المركز الثاني مع 6 مباريات دون أن تهتز شباكه في مسيرته في كأس العالم، وهو يبعد تصدية واحدة فقط لتجاوز بانكس أيضًا في عدد التصديات الإجمالي في البطولة (32 لبيكفورد مقابل 33 لبانكس).

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك بيكفورد إحصائية خاصة لكأس العالم 2026: بفضل مدى تسديداته الطويل والدقيق، فهو واحد من أربعة حراس مرمى فقط في البطولة بأكملها تمكنوا من خلق فرصة تسجيل واضحة (فرصة حاسمة) لفريقهم.

هل "المومنتوم" سيكفي أمام ميسي والأرجنتين؟

منذ عام 2018، وصل منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي في أربعة بطولات كبرى (كؤوس العالم وبطولات اليورو)، وهو نفس عدد مرات بلوغ نصف النهائي التي حققتها البلاد طوال تاريخها قبل ذلك. العقلية الإنجليزية تحت قيادة توماس توخيل تغيرت: هذا منتخب لا يسحق خصومه بالضرورة، بل يعرف كيف يعاني، وينتزع الانتصارات بصعوبة ويعتمد على الجودة الفردية في لحظات الحسم.

في المباراة القادمة ينتظرهم الاختبار الأكبر: مواجهة مشحونة وتاريخية ضد بطلة العالم الحالية، الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، لأول مرة على مسرح المونديال منذ عام 2002. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول قدرة المنتخب الإنجليزي كفريق، ولكن طالما أن جود بيلينغهام على أرضية الملعب وبأدائه الحالي، فإن 60 عاماً من كابوس الإنجليز يمكن أن تنتهي بالفعل.