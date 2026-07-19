النهائي الكبير لكأس العالم: الأرجنتين ضد إسبانيا - من سيرفع الكأس؟

معركة العمالقة بين إسبانيا والأرجنتين ستنطلق هذا المساء (الأحد) في نهائي مونديال 2026، الذي سيقام ابتداءً من الساعة 22:00 في ملعب ميتلايف في نيو جيرسي. الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني ستحاول الفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي، والقائد ليونيل ميسي سيحاول أن يصبح هداف البطولة. من الجانب الآخر، ستحاول إسبانيا الفوز بلقبها الأول منذ 2010، والثاني في تاريخها.

إذا فازت الأرجنتين، فسيكون ذلك إنجازاً لم يشهده العالم منذ 64 عاماً، منذ أن فازت البرازيل بكأس العالم مرتين متتاليتين في عامي 1958 و1962. وقد ضمنت الأرجنتين مكانها في النهائي بفوزها على إنجلترا بنتيجة 2-1، بفضل هدفي إنزو فرنانديز وأوتيرو مارتينيز في الدقائق الأخيرة.

إسبانيا تصل وهي واثقة تمامًا بعد فوز مقنع 2:0 على فرنسا في نصف النهائي ومع أقوى دفاع في البطولة: ست مباريات متتالية بدون استقبال أهداف، وهو رقم قياسي في تاريخ المونديال.