حرائق كندا تهدد نهائي كأس العالم 2026.. وترامب وسانشيز يتصدران الحضور

يترقب العالم نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، المقرر إقامته الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا، والذي تسبب في تراجع جودة الهواء في أجزاء واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة.

وأكد منظمو البطولة أنهم يراقبون تطورات الوضع البيئي بشكل مستمر، في ظل التحذيرات المتعلقة بتلوث الهواء، خاصة في المنطقة التي تستضيف المباراة النهائية.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، إن التنسيق مستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، مشيرًا إلى وجود خبراء مختصين داخل مقر "فيفا" لمتابعة الظروف الجوية واتخاذ القرارات اللازمة إذا استدعى الأمر.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية تواليًا بعد فوزه في نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما تبلغ إسبانيا المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها منذ تتويجها باللقب في نسخة 2010.

حضور سياسي رفيع المستوى

ومن المنتظر أن يشهد النهائي حضور عدد من كبار القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد البيت الأبيض حضوره للمباراة، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي سيؤازر منتخب بلاده قبل أن يتوجه مباشرة إلى الجزائر في زيارة رسمية مقررة مسبقًا.

كما يُتوقع حضور ملك إسبانيا فيليبي السادس وعدد من أفراد العائلة المالكة الإسبانية لدعم منتخب "لا روخا" في النهائي.

في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيتابع المباراة من التلفزيون، مبررًا ذلك بخشيته من "النحس"، في موقف لافت قبل المواجهة المرتقبة.

ويجمع النهائي بين بطل العالم الأرجنتين ومنتخب إسبانيا الطامح لاستعادة اللقب العالمي، في مباراة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية وسياسية واسعة، رغم التحديات البيئية التي فرضتها حرائق الغابات في كندا.