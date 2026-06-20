ليلة درامية، سريعة الإيقاع ومليئة بالأهداف اختتمت جولة أخرى مثيرة على الملاعب الكبرى لمونديال 2026، حيث أثبتت الدولة المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعرف كيف تتأقلم بشكل ممتاز حتى بدون نجمها الكبير كريستيان بوليسيتش، وضمنت رسميًا بطاقة ثمينة للتأهل إلى دور الـ16 بعد عرض قوي في سياتل.

بالموازاة، في فيلادلفيا، دفع خمسة آلاف مشجع يرتدون الأصفر منتخب البرازيل لتحقيق فوزه الأول والساحق في البطولة، وهو فوز أرسل هايتي إلى البيت، إلى جانب بشرى عظيمة عن العودة المتوقعة لنيمار إلى الملاعب. المغرب لدغت اسكتلندا بهدف البطولة الأسرع،

الولايات المتحدة – أستراليا 0:2 | تاريخ في سياتل: الأميركيون في المرحلة التالية

حتى بدون نجمها الكبير والمصاب، كريستيان بوليسيتش (إصابة في عضلة السمانه)، أثبت منتخب الولايات المتحدة أن لديه عمق كافٍ لصنع التاريخ في المونديال الذي يُقام على أرضه. كتيبة ماوريسيو بوكيتينو تغلبت 2:0 على أستراليا في سياتل، وحققت انتصارها الثاني ברتابة في البطولة لأول مرة منذ عام 1930، وضمنت رسميًا مكانها في دور الـ16.

الاحتفال الأمريكي بدأ بالفعل في الدقيقة 11: فولارين بالوغون اخترق بقوة من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية حادة باتجاه ريكاردو بيبي. المدافع الأسترالي، كاميرون بورغيس، حاول إبعاد الكرة لكنه دفعها إلى شباكه، 1:0 للولايات المتحدة. في الدقيقة 43، الضغط المحلي أثمر مرة أخرى: أليكس فريمان البالغ من العمر 21 عامًا (ابن بطل السوبر بول أنطونيو فريمان) سجل هدفًا بالرأس من مسافة قريبة بعد كرة مرتدة من سيرجينيو ديست، هدف جعل النتيجة 2:0 وتمت المصادقة عليه نهائيًا فقط بعد مراجعة مطولة لتقنية الـVAR. الأستراليون لم ينجحوا في تهديد المرمى في الشوط الثاني، وبوتشيتينو احتفل بتأهله إلى دور الـ32 الكبار.

المغرب – اسكتلندا 1:0 | المغاربة فازوا بهدف هو الأسرع الذي سُجل في المونديال الحالي

كان منتخب اسكتلندا يأمل في تحقيق نقطة تاريخية في الملعب ببوسطن، والتي كانت ستقربه كثيرًا من حسم قصة تأهله، لكن للمغاربة كانت خطط مختلفة تمامًا. المجموعة القادمة من إفريقيا (التي تحتل المرتبة السادسة عالميًا) أظهرت مستواها الرفيع بعد 70 ثانية فقط من البداية.

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خطأ فادح في الدفاع الاسكتلندي سمح لإسماعيل الصيباري بالتسلل خلف المدافعين، وتجاوز أنغوس غان وتسجيل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، تقدم سريع 1:0 للمغرب. حاول الاسكتلنديون العودة، حسنوا مواقعهم في الشوط الثاني وحتى طالبوا بركلتي جزاء لم تُحتسبا بعد سقوط جون ماكجين وسكوت مكتوميناي، لكنهم لم ينجحوا في التغلب على ياسين بونو. على الرغم من الخسارة، لا يزال مصير اسكتلندا بين يديها وستحاول أن تدهش البرازيل يوم الأربعاء القادم.

البرازيل – هايتي 3:0 | احتفال برازيلي في فيلادلفيا وأخبار رائعة من نيمار

بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 أمام المغرب في الجولة الافتتاحية، حصلت البرازيل على ما كانت تحتاجه تمامًا: خصم زائر، واحتفالات بالأهداف، وأخبار طبية سارة. فاز منتخب السيليساو على هايتي 3-0 أمام أكثر من 68 ألف متفرج متحمس في فيلادلفيا، ليُقصي منتخب أمريكا الوسطى من البطولة (أول فريق يُقصى من البطولة).

قرر كارلو أنشيلوتي أن يبدأ هذه المرة مع ماتيوس كونيا في التشكيلة، ومهاجم مانشستر يونايتد رد عليه بشكل رائع مع ثنائية من الأهداف واحتفالات "الركمجة" الشهيرة له. فينيسيوس جونيور صنع الهدف الأول لكونيا في الدقيقة 32 بعد تصدي الحارس جوني بلاسيد، وبعد دقائق قليلة أطلق كونيا قذيفة بيسراه إلى الزاوية العليا ليجعل النتيجة 2:0. فينيسيوس نفسه حسم نتيجة المباراة قبل نهاية الشوط الأول. في نهاية المباراة، أعطى أنشيلوتي عنوان الليلة عندما قال إن "نيمار تعافى من إصابته في عضلة السمانة ومن المتوقع أن يعود لتشكيلة البرازيل في المباراة الحاسمة ضد اسكتلندا في ميامي".

تركيا – باراغواي 1:0 | بطولة بعشرة لاعبين: باراغواي أذهلت رغم البطاقة الحمراء التاريخية

كان ذلك معركة بقاء بطولية التي أنهت مباريات الليل مع مفاجأة ضخمة. رغم أنها لعبت شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، قدم منتخب باراغواي دفاعاً من حديد ونجح في الحفاظ على تقدمه الصغير-الكبير 1:0، مما ألحق بتركيا خسارة مؤلمة وعقد تماماً صورة المجموعة.

في الدقيقة الثانية فقط من المباراة، وجد خوليو أنسيسو بتمريرة رائعة ماتياس غالارزا، الذي سدد كرة دقيقة في شباك أوغورجان تشاكير ووضع تقدمًا سريعًا 1-0 لباراغواي.

في الوقت الإضافي من الشوط الأول، تشاجر لاعب وسط باراغواي، ميغيل ألميرون، لفظياً مع التركي ميرت مولدور وغطى فمه بيده لإخفاء ما كان يقوله. سارع مولدور إلى الشكوى، وتوجه الحكم إيفان بارتون إلى شاشة الـVAR وأشهر في وجه ألميرون البطاقة الحمراء الأولى في تاريخ كأس العالم التي احتُسبت بسبب تغطية الفم، وهو قانون جديد وصارم قدمته الفيفا هذا العام.

على الرغم من الضغط التركي المكثف والهجوم المتواصل على المرمى طوال الشوط الثاني، قدم الأتراك أداءً هجومياً عقيمًا ولم ينجحوا في استغلال التفوق العددي. باراغواي تحتفل بثلاث نقاط من الطابع والشجاعة والكثير من الدم والعرق والدموع.