هل تدخل ترامب؟ كواليس إلغاء البطاقة الحمراء لنجم منتخب الولايات المتحدة

أعلنت الفيفا اليوم (الأحد) أنها علقت عقوبة الإبعاد لمهاجم منتخب الولايات المتحدة، فولارين بالوغون، الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة ضد البوسنة. وبموجب هذا القرار سيكون بالوغون متاحاً لمنتخب بلاده في دور الـ16 من كأس العالم أمام بلجيكا.

وفقاً لتقرير في نيو يورك تايمز، توجه البيت الأبيض مباشرة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتيني، وبطلب إعادة النظر في قرار إبعاد اللاعب. رداً على التوجه بهذا الشأن، أحالت الفيفا إلى نتائج لجنة الانضباط المستقلة التابعة لها.

في الفيفا شددوا على أن التأثير من جانب البيت الأبيض لم يكن بإمكانه أن يكون له أي تأثير على القرار، بسبب صلاحيات واستقلالية لجنة الانضباط. رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رحب بالقرار وكتب: "شكراً للفيفا على قيامهم بما هو صحيح وعلى تصحيح ظلم كبير".