"كرة القدم انتصرت".. الصحف العالمية تحتفي بإسبانيا وتسلط الضوء على حزن ميسي

انتهى مونديال 2026 الليلة (بين الأحد والاثنين) بفوز منتخب إسبانيا، الذي سيطر على المباراة منذ صافرة البداية - لكنه نجح في تسجيل هدف وحيد بعد 106 دقائق. الإعلام في جميع أنحاء العالم كان كله إلى جانب إسبانيا، مع أوصاف مثل "انتصار لكرة القدم"، بينما قال آخرون إن الفوز جاء "بعد توتر كبير والكثير من الملل".

اختارت صحيفة "التلغراف" البريطانية تغطية المباراة بعنوان "انتصار إسبانيا في كرة القدم على التنمر الأرجنتيني"، في إشارة إلى أسلوب لعب منتخب "الألبيسيليستي" وعدد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الفريق خلال المباراة - والتي أدت إلى بطاقة حمراء واستمرت حتى بعد صافرة النهاية.

حتى الـBBC أشادوا بإسبانيا، وقالوا إن "لا روخا" تفوقت على الأرجنتين بكل المقاييس، واصفين حتى أداء الأرجنتينيين بأنه "محرج". في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قالوا إن المباراة "لم تكن أعظم نهائي كأس عالم في التاريخ"، وأن المباراة سارت ببطء، ولكن الشوط الثاني والوقت الإضافي الذي تلاه وفّرا الكثير من الإثارة.

حتى في إسرائيل، نهائي المونديال أثار اهتمامًا كبيرًا بين المشاهدين - خلال المباراة سُجِّلَت نسبة مشاهدة بلغت 40.6%، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليون مشاهد، بالإضافة إلى العروض العامة التي أُقيمت في جميع أنحاء البلاد.

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الهزيمة التي مُنيت بها الأرجنتين استُقبلت في الملعب بشكل مأساوي إلى حد كبير. باستثناء بعض الاستفزازات بين لاعبي منتخب إسبانيا، تركزت كل الأنظار على ميسي - الذي اضطر لتوديع المونديال بالدموع، دون الكأس الثانية التي كان يحلم بها. في مؤتمر صحفي بعد النهائي، عبّر مدرب منتخب الأرجنتين، سكالوني، هو أيضًا عن حزنه إزاء الخسارة، وحتى أنه أوقف حديثه في منتصف الجملة وهو يغالب دموعه.

في أعقاب الفوز، استمرت الاحتفالات في إسبانيا طوال الليل، حيث غمر عشرات الآلاف من المشجعين شوارع العاصمة مدريد وهم يلوحون بالأعلام، يطلقون أبواق السيارات ويهتفون بفرح. جموع من الناس يرتدون قمصان المنتخب الوطني الحمراء تدفقوا على طول جادة ريكلتوس باتجاه ساحة سيبليس، نقطة التجمع التقليدية لاحتفالات منتخب إسبانيا، وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة.