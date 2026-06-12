إليزابت سايتا، مقيمة في لونغ آيلاند بنيويورك، أوضحت جيدًا إلى أي مدى يمكن أن يؤدي عدم الانتباه للحظة واحدة في مواقع بيع التذاكر إلى تكلفة باهظة جدًا. سايتا أرادت فقط أن تقدم لابنها هدية عيد ميلاد لا تُنسى: زوج من التذاكر للمباراة الكبيرة بين منتخبي البرازيل والمغرب، التي ستقام يوم السبت القادم في استاد ميتلايف الفاخر في نيوجيرسي.

هي دخلت إلى موقع تذاكر StubHub واشترت مقعدين بسعر معقول تمامًا قدره 772 دولارًا (بما في ذلك التأمين). إلا أنه بعد لحظة من ضغطها على زر الدفع (Check-out)، كادت أن تُصاب بأزمة قلبية عندما رأت خانة الخصم النهائية في حسابها البنكي.

نقرة واحدة تساوي آلاف الدولارات

دون أن تنتبه، وخلال تصفحها للموقع، أضافت سايتا إلى سلة مشترياتها تصريح موقف رسمي للملعب - بسعر خيالي قدره 8,100 دولار.

"اتصلت بخدمة عملاء StubHub بعد ثوانٍ، ربما دقيقة، من إتمامي للشراء وشرحت أن الحديث يدور عن خطأ واضح"، قالت الأم في مقابلة مع شبكة NBC نيويورك. إلا أن الشركة رفضت في البداية إلغاء الصفقة وأحالتها إلى اللوائح الصارمة للموقع، التي لا تسمح باسترجاع الأموال في السوق الثانوية.

فقط بعد أن وصل الخبر إلى وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة، والتي مارست ضغطًا شديدًا على الشركة، قامت StubHub بتغيير موقفها، وتواصلت مع الزبونة وأرجعت لها كامل المبلغ الذي بلغ آلاف الدولارات. "هللويا! هذا ببساطة أمر مذهل"، لخصت سايتا بارتياح.

حتى دونالد ترامب غير مستعد للدفع

قصة سايتا تعيد إلى الواجهة مرة أخرى الإحباط العميق لدى محبي كرة القدم في الولايات المتحدة وحول العالم من الأسعار الفلكية والمضاربة الجامحة المحيطة بمباريات المونديال الحالي، والتي تشمل أكثر من 70 مباراة في أنحاء الولايات المتحدة فقط.

أسعار التذاكر المرتفعة للغاية وصلت مؤخراً حتى إلى مكتب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. في مقابلة أجراها مع صحيفة The New York Post، سُئل ترامب إذا كان سيحضر لمشاهدة المباريات، وإجابته فاجأت الكثيرين: "بالتأكيد كنت أود أن أكون هناك، لكن بصراحة، حتى أنا لم أكن لأدفع مثل هذه المبالغ على تذكرة."

رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، شارك يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي استثنائي ومليء بالمشاعر في مكسيكو سيتي، عشية مباراة افتتاح كأس العالم 2026 الموسع (48 منتخبًا، 104 مباريات). في جلسة أسئلة وأجوبة حماسية، تصدى إنفانتينو للانتقادات العامة والقانونية المتزايدة حول أسعار التذاكر الباهظة، وأعلن أن المنظمة عاجزة أمام سلطات الهجرة الأمريكية التي رحلت حكمًا من المونديال، وأدلى بتصريحات سياسية مثيرة للاهتمام.

حجة الفيفا: غالي؟ هكذا هو الحال في الرياضة الأمريكية

بينما تم بيع التذاكر الأساسية لدور المجموعات بسعر 140 دولار، قفزت أسعار المقاعد العادية للمباراة النهائية الكبرى (التي ستقام في 19 يوليو في ملعب ميتلايف) إلى نسخ رسمية بسعر 10,990 دولار وحتى 32,970 دولار لتذاكر الضيافة الخاصة. في السوق الثانوية، يبلغ سعر أرخص تذكرة لدخول النهائي حالياً 9,805 دولار.

إنفانتينو رفض أن يتأثر بالنقد، وادعى أنه لو كانت الفيفا تسعر التذاكر بسعر منخفض، لذهب المال مباشرة للسماسرة في السوق السوداء وليس لكرة القدم: "في نهاية المطاف، متوسط سعر التذكرة في البطولة أقل من 500 دولار، وهذا قابل للمقارنة مع أي حدث رياضي كبير آخر في الولايات المتحدة خلال الأدوار الإقصائية."

رئيس الفيفا قارن الأسعار لمباريات نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة الحالية بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز (حيث وصلت أسعار التذاكر في نيويورك إلى 10,000 دولار) ونهائي كأس ستانلي في الهوكي. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه "مرتاح تمامًا" في ظل التحقيقات في حماية المستهلك التي بدأت ضد الفيفا من قبل المدعين العامين في نيويورك، نيوجيرسي، كاليفورنيا وتكساس: "لقد فحصنا كل شيء مع أفضل المحامين في العالم. إذا كنا نفعل شيئًا غير صحيح، فربما كل من يبيع التذاكر في أمريكا الشمالية يفعل شيئًا غير صحيح أيضًا".

على الرغم من الجنون: نحو نصف الأمريكيين غير مبالين

في حين من المتوقع أن يتدفق ملايين السياح الأجانب إلى الدول المستضيفة هذا الصيف، يتبين أن السكان المحليين أقل حماسة لهذا الحدث. يكشف استطلاع جديد وواسع النطاق أجرته كلية إيمرسون (Emerson College) عن معطيات مفاجئة حول عدم اهتمام الجمهور الأمريكي بكرة القدم العالمية:

45% من الناخبين الأمريكيين صرّحوا بأنهم "غير مهتمين إطلاقاً" ببطولة كأس العالم. فقط 22% وصفوا أنفسهم بأنهم "مهتمون جداً" بالمباريات.

ومع ذلك، يكشف الاستطلاع عن فجوة جيلية هائلة فيما يتعلق بشعبية هذه الرياضة في الولايات المتحدة. أوضح سبنسر كيمبل، مدير معهد استطلاعات الرأي في إيمرسون: "الاهتمام بكأس العالم أعلى بكثير بين الناخبين الشباب. حوالي 38% من المصوتين تحت سن الأربعين يبدون اهتماماً كبيراً بالبطولة، مقابل 10% فقط بين من هم في سن السبعين فما فوق".