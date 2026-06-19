دموع ميسي تدمر مستقبل مذيعة أرجنتينية شهيرة

قدّمت المذيعة الأرجنتينية فلورنسيا بينا استقالتها من عملها في قناة “لوزو تي في” عقب بثّها معلومات غير صحيحة حول وفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم ليونيل ميسي، خلال أحد البرامج المباشرة.

وكانت بينا، البالغة من العمر 51 عامًا، قد أعلنت على الهواء وفاة خورخي ميسي (68 عامًا)، قبل أن يتبين لاحقًا عدم صحة الخبر، حيث ظهر النجم باكيا بعد أحد أهدافه، وهو المشهد الذي دفع بينا للإدلاء بخبر خاطئ، وقالت المذيعة الشهيرة على الهواء مباشرة: لا أريد أن أبث أخباراً سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو.

وأكدت عائلة ميسي في بيان رسمي أن ما تم تداوله غير دقيق، موضحة أن خورخي ميسي يمر بوضع صحي ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع تحسن تدريجي في حالته، مشددة على ضرورة تحري الدقة واحترام خصوصية العائلة في هذه المرحلة.

وفي بيان اعتذار، أعربت المذيعة عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة أنها تلقت المعلومة من فريق الإنتاج خلال البث المباشر، لكنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ، معلنة استقالتها من القناة.

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من جهتها، أعربت قناة “لوزو تي في” عن أسفها لبث خبر غير موثوق يتعلق بمسألة حساسة، مؤكدة أن التحقق من المعلومات قبل بثها أمر أساسي وغير قابل للتهاون.