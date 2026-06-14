هل يتم اختطاف نيمار وفينيسيوس؟ تنبؤ غريب يثير ضجة قبل المونديال

أثارت عرافة برازيلية تُدعى أناترسيا دا سيلفا غونسالفيس، والمعروفة باسم "فو باهيانا"، جدلاً واسعاً بعد نشرها توقعات مثيرة وغير مألوفة بشأن كأس العالم 2026، زعمت فيها حدوث "غزو فضائي" خلال إحدى مباريات منتخب البرازيل.

وقالت العرافة، في مقطع فيديو، إنها ترى في أحلام متكررة كائنات فضائية تهبط إلى ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية خلال مباراة البرازيل أمام اسكتلندا، المقررة في 25 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الكائنات ستقوم باختطاف لاعبين وجماهير من داخل الملعب.

وادعت أن المركبات الفضائية ستنقسم إلى نوعين، أحدهما "مسالم" والآخر "عدائي"، على حد وصفها، مضيفة أنها رأت مشاهد فوضى وخوف داخل الملعب خلال الحدث المزعوم.

كما ذكرت أنها رأت عدداً من لاعبي المنتخب البرازيلي، بينهم نيمار وفينيوس جونيور ، ضمن الأشخاص الذين سيتم اختطافهم، وفق روايتها.

ورغم الطابع الغريب لتوقعاتها، توقعت العرافة أن يقدم منتخب اسكتلندا أداءً مفاجئاً خلال البطولة، معتبرة أنه قد يكون أحد المنتخبات التي ستلفت الأنظار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار منافسات كأس العالم 2026، حيث يتابع المشجعون مختلف التوقعات والتحليلات حول نتائج المباريات وأداء المنتخبات المشاركة.