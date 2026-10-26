في حال تولّي إيزنكوت رئاسة الحكومة.. الخطة البديلة لحزب "معًا"

على الرغم من أن نفتالي بينيت لا يزال يطمح لأن يكون رئيسًا للحكومة، إلا أن حزب "معًا" الذي يرأسه قد وضع بالفعل خطة بديلة في حال قام معسكر التغيير بتشكيل حكومة يترأسها غادي أيزنكوت - حيث سيطلب تسلم منصب رئيس الكنيست، حسبما كشف نداف أليمالخ الليلة الماضية

في حزب "معًا" يعتمدون على إبراز الخبرة البرلمانية لأعضائه إلى جانب إنجازات الأعضاء في القائمة في مقاعد الكنيست، وذلك بالمقارنة مع قائمة حزب "يشار!" التابع لإيزنكوت، والتي تتكوّن في الغالب من أشخاص يفتقرون للخبرة ولم يشغلوا مناصب سلطوية على المستوى الوطني. وفي حزب "معًا" قد حددوا بالفعل مرشحين محتملين لهذا المنصب.

منصب رئيس الكنيست هو من الأهم في إسرائيل - من تحديد جدول أعمال الكنيست إلى تقديم التشريعات. نادرة هي المرات التي يُمنح فيها هذا المنصب لشخص من خارج حزب الحكم.

بسبب ذلك، التقدير هو أن إيزنكوت سيجد صعوبة في إعطاء المنصب لشخص من خارج حزبه. ومع ذلك، من المحتمل أنه من أجل تشكيل حكومة مع أحزاب معسكر التغيير، سيضطر إيزنكوت إلى التنازل وتقديم تنازلات مؤلمة كهذه.