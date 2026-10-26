قبيل الانتخابات: كم عدد الإسرائيليين في الطريق إلى البلاد - وكم منهم يسافرون إلى الخارج؟ | المعطيات الكاملة
من المعطيات التي وصلت إلى i24NEWS يتبين أنه خلال اليوم سيكون هناك 9,000 وافد أكثر في مطار بن غوريون مقارنة بعدد المغادرين • من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل نحو 92 ألف شخص.
مع اقتراب الانتخابات - كم عدد المسافرين الذين يصلون إلى البلاد وكم يغادرون إلى الخارج؟ البيانات وصلت اليوم (الأحد) إلى i24NEWS. من المعطيات يتبين أن حوالي 59,500 مسافر عبروا الأحد في مطار بن غوريون في 389 رحلة جوية. من بينهم، 34,000 يصلون إلى إسرائيل في 198 رحلة، و25,000 يغادرون في 191 رحلة.
الاثنين من المتوقع أن يمر حوالي 55 ألف مسافر في مطار بن غوريون عبر 359 رحلة جوية. حوالي 31 ألفًا سيصلون إلى البلاد وحوالي 24 ألفًا سيغادرون إلى الخارج. بعد غد، في يوم الانتخابات: من المتوقع أن يمر حوالي 52 ألف مسافر في مطار بن غوريون - حوالي 27 ألفًا سيصلون وحوالي 25 ألفًا سيغادرون. بالمجموع: سيصل إلى إسرائيل في اليومين القادمين حوالي 92 ألف إسرائيلي.
بأثر رجعي، دخل إلى إسرائيل يوم الخميس 36,709 أشخاص، ويوم الجمعة دخل 32,902 أشخاص، وأمس هبط في البلاد 16,356 مسافراً يحق لهم التصويت.
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في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت دائرة الإحصاء المركزية بيانات حول أعداد أصحاب حق الاقتراع وتفصيل للسكان. وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات المركزية التي تنشرها دائرة الإحصاء، هناك في إسرائيل 7.3 مليون مواطن يمتلكون حق التصويت. ووفقاً لدائرة الإحصاء، حوالي 6.5 مليون منهم يقيمون بشكل دائم في إسرائيل، وحوالي 810 آلاف يقيمون في الخارج.