تقرير: توتر غير مسبوق بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تصاعد خلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية خطوة مرتبطة بإيران يُخشى أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية سريعة، وسط مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من استغلال الملف الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات.

وبحسب التقرير، الذي نُشر مساء الأحد، بلغ التوتر ذروته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعدما تلقّى زامير توجيهات من المستوى السياسي بشأن تنفيذ خطوة مرتبطة بالملف الإيراني، لكنه طلب إجراء نقاش معمّق قبل تنفيذها، إلى جانب الحصول على موافقات قانونية مكتوبة وموقّعة من المستوى السياسي.

ونقل التقرير عن مصدر أمني قوله إن الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة سريعة مع إيران في توقيت حساس، محذرًا من احتمال وقوع خطأ في تقدير الموقف.

مخاوف من توظيف الملف الإيراني انتخابيًا

وأشار التقرير إلى أن التوتر بين نتنياهو وزامير ظهر أيضًا خلال اجتماع عُقد اليوم في قاعدة بلماحيم، حيث وصف مصدران الأجواء بأنها كانت شديدة التوتر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تسود المؤسسة العسكرية مخاوف من أن يحاول المستوى السياسي استثمار الملف الإيراني لتعزيز موقعه السياسي قبل الانتخابات. في المقابل، نفى مسؤولون سياسيون هذه الاتهامات، ووصف أحدهم ما ورد بأنه "كذب صريح".

نتنياهو: لا يوجد خلاف مع رئيس الأركان

من جانبه، نفى نتنياهو وجود خلاف مع زامير بشأن الملف الإيراني، قائلًا: "لا يوجد خلاف".

وأضاف أن هناك من يحاول صرف الأنظار عن حقيقة أن رئيس الأركان نفسه قال إن إيران تحاول التأثير على الانتخابات، وفقًا لتصريحاته.

ويأتي هذا التوتر، بحسب التقرير، على خلفية مخاوف من تداعيات أي تحرك عسكري ضد إيران في المرحلة الحالية، وما قد يترتب عليه من تصعيد أمني في وقت حساس سياسيًا داخل إسرائيل.