نتنياهو ينشر صورة لانفجار نووي فوق تل أبيب ويحذّر: إسرائيل في خطر وجودي

شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لانفجار نووي في تل أبيب على منصة X يوم الأحد، قبل يومين من الانتخابات، ونشر تصريحات أدلى بها المعلق السياسي اليميني يوآل بلومبرغ يحذر فيها من تهديد وجودي من إيران.

جاء في المنشور: "دولة إسرائيل في خطر وجودي حقيقي وملموس. إذا حصل الإيرانيون على أسلحة نووية، فلن يبقى أي شيء على حاله كما كان من قبل أبدًا". ووصف النص الجدل الدائر حول الحكومة بأنه "ستار دخاني ضخم لإخفاء القضية الوحيدة التي تتفوق على كل شيء آخر بفارق كبير. إذا سقطت قنبلتان ذريتان في وسط البلاد، من سيهتم بكل هذه العواصف الزائفة؟"

جادل نتنياهو بأن لدى إسرائيل "عامين آخرين من حكم ترامب لإنهاء العمل في إيران"، وأن "الأجيال القادمة لن تغفر لنا إذا ضيعنا نافذة الفرصة التاريخية". وأضاف المنشور أيضًا أن المهمة لن تكتمل بواسطة رئيس وزراء "لا يستطيع رفع سماعة الهاتف وإجراء محادثة متواصلة وحميمة مع ترامب" أو "لا يستطيع تحمل ضغط مقابلة تلفزيونية".

اتهمه منتقدوه مؤخرًا بالسعي لتجديد الحرب ضد إيران من أجل التأثير على تصويت 27 أكتوبر أو تأجيله، وهو اتهام نفاه. وذكرت تقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زمير، قال خلال اجتماع خاص مؤخرًا إنه لا يرى حاجة عملياتية لضرب إيران قبل الانتخابات.

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ردّ رئيس حزب يش عتيد غادي أيزنكوت على منصة إكس قائلاً: "نتنياهو، أنت في حالة هستيريا"، وكتب: "كما في كل حملة انتخابية، نفس الأساليب القديمة من الأكاذيب وتكتيكات التخويف مرة أخرى. وهذه المرة، تهديد المواطنين الإسرائيليين بالدمار الشامل. وكل ذلك بعد فشلك في تحقيق أهداف الحرب ضد إيران."

قال آيزنكوت: "انتقلتم من وعود النصر الكامل إلى 'لن نستسلم'. هذه هي القصة كلها. لقد فشلتم. وفي غضون يومين، سيُظهر لكم شعب إسرائيل ذلك في صناديق الاقتراع. سنشكل الحكومة القادمة ونقود إسرائيل نحو الأمن والازدهار."

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كما رد رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، على منصة إكس قائلاً: "تحديث: رئيس حكومة إسرائيل نشر صورة قنبلة نووية فوق تل أبيب"، وكتب: "أطلب إبعاده عن الشبكات الاجتماعية. الرجل ومَن حوله فقدوا صوابهم. الضغوط تتزايد."

وأضاف جولان: "يوم الثلاثاء سنستبدل مروجي الذعر ونعيد إلى إسرائيل الأمن والعقلانية."