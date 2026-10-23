نشرت مجلة "فانيتي فير"، صباح الجمعة، مقتطفات من كتاب جديد للكاتب ماثيو كول بعنوان "أمراء ولصوص"، يتضمن اتهامات بشأن آلية مالية سرية يُزعم أنها ربطت جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأموال من السعودية والإمارات، مع ادعاءات بتورط رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترتيب إيداع نحو مليار دولار في حساب لدى بنك إسرائيل.

وبحسب ما ورد في الكتاب، فإن المعلومات تستند إلى مواد استخباراتية وشهادات من مصادر لم يُكشف عن هويتها، في مقدمتها عملية اختراق نفذتها هيئة الاستخبارات العسكرية الهولندية لهاتف كوشنر في مطلع عام 2018.

ويزعم الكتاب أن الاستخبارات الهولندية تمكنت من الوصول إلى صور شاشة مأخوذة من هاتف كوشنر، بعد تجنيد مخترق روسي كان يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية. ووفق الرواية الواردة فيه، أتاح الوصول إلى خادم روسي سري للهولنديين العثور على ثغرة مكّنتهم من مشاهدة شاشة الهاتف عن بُعد وتوثيق أنشطة كوشنر في الوقت الفعلي.

مليارا دولار في حسابات وصناديق سرية

ووفقًا للكتاب، اكتشفت الاستخبارات الهولندية تحويل ما لا يقل عن ملياري دولار من جهات مرتبطة برئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى صناديق وحسابات كان كوشنر يديرها أو يستطيع الوصول إليها.

ويذكر الكتاب أن الأموال وُزعت على حسابين رئيسيين ضمن آلية وصفها بأنها شكل من أشكال "الدبلوماسية السرية". الأول، أُطلق عليه اسم "ألفا"، وضم نحو 750 مليون دولار، وكان مخصصًا لأنشطة سياسية في الشرق الأوسط، وأُدير من خلال بنك في أبوظبي تحت غطاء صندوق خيري.

أما الحساب الثاني، الذي حمل اسم "بيتا"، فيُزعم أنه احتوى على نحو مليار دولار من أموال سعودية وإماراتية، وأُدير بسرية عبر بنك إسرائيل، بوساطة من أذربيجان، وكان مخصصًا، بحسب الكتاب، لمصلحة كوشنر الشخصية.

ادعاءات بشأن دور نتنياهو وبنك إسرائيل

وتتعلق أبرز الادعاءات المنشورة في "فانيتي فير" بدور نتنياهو في الآلية المالية المزعومة. إذ ينقل الكتاب عن مصدر مطلع أن نتنياهو شجّع كوشنر على إيداع المليار دولار في بنك إسرائيل، ضمن حساب بدا ظاهريًا كأنه حساب حكومي، بهدف جعل تتبع الصلة بين الأموال الإماراتية وكوشنر أكثر صعوبة.

ويشير الكتاب إلى أن بنك إسرائيل لا يدير حسابات خاصة، وأن إجراء التحويلات من الحسابات الحكومية يتطلب موافقة شخصين مخولين. كما يزعم أن نتنياهو طلب من كوشنر إبلاغه مسبقًا بأي عملية أو تحويل من الحساب، وأن كوشنر نقل الرسائل إلى نتنياهو عبر السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وبحسب الرواية نفسها، نُقلت الأموال لاحقًا من حساب "بيتا" في إسرائيل عبر حسابات مصرفية في قبرص إلى وجهات أخرى حول العالم، في محاولة مزعومة لاستخدامها لأغراض شخصية مع الحد من إمكانية تتبع مسارها.

كوشنر وفريدمان ينفيان الاتهامات

في المقابل، نفى محامي كوشنر الاتهامات بصورة قاطعة، مؤكدًا أن موكله لا تربطه أي صلة بالحسابات المزعومة في الإمارات أو إسرائيل، وأنه تصرف وفق القانون وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب.

كما وصف السفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان الادعاءات بأنها «كاذبة بنسبة 100%»، وقال إنه لم يكن على علم بوجود آلية من هذا النوع ولم تكن له أي صلة بها.

ورد كوشنر أيضًا عبر منشور على منصة "إكس"، واصفًا المقتطف المنشور بأنه يتضمن "اتهامات صادمة وكاذبة تمامًا". وقال إن فريقه نفى رسميًا كل الادعاءات، وإن الكاتب لم يقدم أي دليل يدعمها.

وأضاف كوشنر أن المجلة والكتاب لم يقدما كشوفًا مصرفية أو سجلات تحويلات أو أرقام حسابات أو تواريخ معاملات أو تفاصيل أخرى يمكن التحقق منها. وأشار إلى أنه خضع خلال الفترة المعنية لتغطية إعلامية مكثفة وتحقيقات متعددة في الكونغرس وتحقيق المستشار الخاص، وأنه أدلى بأكثر من 30 ساعة من الشهادات، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لم تُطرح خلال تلك التحقيقات لأنه، بحسب قوله، "لم يحدث أي من هذه الوقائع قط".

واتهم كوشنر الكاتب بتقديم "مزيج من الخيال والتلفيق والحكايات" على أنه صحافة استقصائية، معتبرًا أن ما نُشر ليس تحقيقًا صحفيًا.

وفي سياق منفصل، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الشهر الماضي بأن كوشنر يستثمر في شركة التأمين الإسرائيلية "هفينيكس"، بما يتيح له، بصورة غير مباشرة، التعرض لاستثمارات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.