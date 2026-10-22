ايدي كوهين: إسرائيل تستعد للحرب الكبرى.. والسعودية تتوسل لنعود للحرب

تتسارع التطورات العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وسط أنباء متضاربة حول حدود الضربة الإسرائيلية المرتقبة ضد إيران، والتسريبات المتزايدة بشأن الموقف الأمريكي وضوابط واشنطن الحازمة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وفي هذا السياق، شهدت التغطية الخاصة التي بثت عبر قناة i24NEWS Arabic سجالاً تحليلياً حاداً بين المحلل السياسي الإسرائيلي د. إيدي كوهين من إسرائيل، والباحث في الشأن الاستراتيجية د. محمود الأفندي من موسكو، حول مدى جاهزية الأطراف لخوض "حرب كبرى" وتبعات ذلك على الخارطة الجيوسياسية للمنطقة.

سيناريو "الحرب الكبرى": قرار أمريكي وإعادة تشكيل المنطقة

يرى الفريق المؤيد لمسار الحسم العسكري، بزعامة المحلل الإسرائيلي د. إيدي كوهين، أن المواجهة الحالية تجاوزت التكتيكات المرحلية، مشيراً إلى أن القرار الاستراتيجي باستئناف الضربات واسعة النطاق ضد النظام الإيراني هو "قرار أمريكي بالأساس"، وأن واشنطن باتت مدركة لغياب أي فرص لتحقيق اتفاق ديبلوماتي مستدام.

وأشار كوهين خلال حديثه إلى الأبعاد التالية:

التوقيت الاستراتيجي: ترجيح اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة عقب انتخابات الكونغرس الأمريكية.

الاستعدادات الميدانية: تكثيف طلعات المقاتلات والتمارين الجوية لفحص وإرباك شبكات الدفاع الجوي الإيرانية.

إعادة ترتيب التحالفات: الاعتماد على حالة الاستياء الإقليمي والتأثيرات الناجمة عن هجمات الجماعات المسلحة (مثل جماعة أنصار الله في اليمن) لدفع تحالف إقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني.

الجبهة الداخلية الإيرانية: الرهان على تحرك المكونات والأقليات في إيران لتشديد الخناق على النظام الحاكم بالتوازي مع الضغط العسكري الخارجي.

التشكيك في الخيار العسكري: قيود الاستراتيجية وغياب الجيوش الأرضية

في المقابل، قدم الخبير الاستراتيجي د. محمود الأفندي قراءة مناقضة تماماً، معتبراً أن الحديث عن "سقوط النظام الإيراني عبر الغارات الجوية" يفتقر إلى الواقعية العسكرية والاستراتيجية.

وأوضح الأفندي القواعد والموانع الاستراتيجية التالية:

عجز الطيران عن الحسم: تجارب العقود الماضية أثبتت أن الضربات الجوية وسياسة الاغتيالات لا تُسقط الأنظمة ولا تغير العقائد العسكرية للخصوم بدون غطاء واقتحام بري واسع.

غياب التحشيد البري: عدم وجود أي مؤشرات لمناورات أو تحشيد لجيوش أرضية أو إنشاء مستشفيات ميدانية ضخمة، وهي المظاهر اللازمة لأي "حرب كبرى".

التحصينات والقدرات التكتيكية: استعادة إيران لقدراتها وتمركز أغلب بنيتها العسكرية الصاروخية تحت الأرض، إضافة إلى دخول أسلحة جديدة كالدرونات والطائرات المسيرة التي تفقد القوات التقليدية مزاياها في المواجهات المباشرة.

السيادة والتبعية: التأكيد على أن إسرائيل لا تملك غطاءً خوض حرب شاملة ضد إيران بمعزل عن الدعم المباشر والشامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

بين طموحات الحسم العسكري المباشر والمخاوف الدولية من استنزاف القدرات العسكرية وتوسع رقعة الصراع، تبدو المنطقة أمام مرحلة حرجة؛ حيث تُشير التقديرات الصحفية إلى أن واشنطن تُمارس ضغوطاً مكثفة لضبط وتأطير أي تحرك عسكري إسرائيلي جديد، خوفاً من جر المنطقة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد قد تُهدد أمن الطاقة والملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي برُمته.