الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حماس بتهمة نقل ملايين الشواقل من إيران وتركيا إلى الحركة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حركة حماس قال إنهما كانا مسؤولين عن تحويل ملايين الشواكل إلى الجناح العسكري للحركة، بتمويل من إيران وتركيا، خلال الحرب.

وبحسب بيان الجيش، عمل الاثنان في مجال نقل الأموال إلى حماس، ونقلا على مدار الحرب مبالغ مالية تصل إلى ملايين الشواكل من إيران وتركيا إلى الجناح العسكري للحركة.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية دمّرت أيضًا مستودعًا للأسلحة، من دون أن يورد في النص تفاصيل إضافية عن موقع العملية أو توقيتها، أو هوية العنصرين المستهدفين.

ويأتي الإعلان في إطار العمليات الإسرائيلية التي تستهدف، وفقًا للجيش، البنية المالية والعسكرية لحماس، بما في ذلك شبكات نقل الأموال ومخازن الأسلحة في قطاع غزة.