تقرير: وفد قطري يصل إلى طهران لبحث جهود منع التصعيد في المنطقة
ترامب: "ربما كنا على وشك شن هجوم على إيران، بل وربما نتوصل لاتفاق" • بعد تصريحات نتنياهو: حذر 101 الاقتصاديين وكبار الشخصيات الاقتصادية من أضرار لا يمكن إصلاحها في أعقاب فرض عقوبات على إسرائيل
أخبار لحظة بلحظة، 25.10.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
على جدول الأخبار:
- ترامب: اقتربنا من توجيه ضربة لإيران.. وقد نتوصل أيضًا إلى اتفاق جيد
- الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حماس نقلا ملايين الدولارات إلى غزة من إيران وتركيا
- 101 اقتصادي ورجل أعمال ومسؤول سابق يحذرون من أضرار لا رجعة فيها للاقتصاد الإسرائيلي بسبب العقوبات المحتملة
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تقرير: وفد قطري يصل إلى طهران لبحث جهود منع التصعيد في المنطقة
أفادت صحيفة «العربي الجديد» القطرية بوصول وفد من قطر إلى طهران، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة، مشيرةً إلى أن إيران سبق أن أوضحت للوسطاء مطالبها ومواقفها بصورة صريحة.
إيران تعلن اعتراض مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس» فوق بندر عباس
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأن الجيش الإيراني اعترض طائرة مسيرة أمريكية فوق بندر عباس. وزعمت "تسنيم" أنها من طراز لوكاس.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حماس بتهمة نقل ملايين الشواقل من إيران وتركيا إلى الحركة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حركة حماس قال إنهما كانا مسؤولين عن تحويل ملايين الشواكل إلى الجناح العسكري للحركة، بتمويل من إيران وتركيا، خلال الحرب.
وبحسب بيان الجيش، عمل الاثنان في مجال نقل الأموال إلى حماس، ونقلا على مدار الحرب مبالغ مالية تصل إلى ملايين الشواكل من إيران وتركيا إلى الجناح العسكري للحركة.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية دمّرت أيضًا مستودعًا للأسلحة، من دون أن يورد في النص تفاصيل إضافية عن موقع العملية أو توقيتها، أو هوية العنصرين المستهدفين.
ويأتي الإعلان في إطار العمليات الإسرائيلية التي تستهدف، وفقًا للجيش، البنية المالية والعسكرية لحماس، بما في ذلك شبكات نقل الأموال ومخازن الأسلحة في قطاع غزة.
101 اقتصاديين ورجال أعمال ومسؤولين إسرائيليين يحذرون من انهيار اقتصادي إذا فُرضت عقوبات على إسرائيل
حذّر 101 من الاقتصاديين ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في القطاع العام الإسرائيلي من أن فرض عقوبات دولية على إسرائيل قد يتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة يصعب إصلاحها، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال الموقعون على التحذير إن العقوبات، في حال فرضها، قد تعرقل عمل النظام المصرفي الإسرائيلي والشركات والمصدرين والمستثمرين، ولا سيما قطاع التكنولوجيا المتقدمة، محذرين من ارتفاع حاد في معدلات البطالة واختفاء الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تراجع مكانة إسرائيل الاقتصادية على الساحة الدولية.
وأشاروا إلى أن تداعيات العقوبات لن تقتصر على المؤشرات الاقتصادية العامة، بل قد تمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك احتمال تعطل استخدام بطاقات الائتمان، وفرض قيود على الوصول من إسرائيل إلى منصات التجارة الإلكترونية الدولية، مثل أمازون وعلي إكسبريس.
كما حذّر الموقعون من احتمال مغادرة أعداد كبيرة من العمال الأجانب إسرائيل، ما قد يزيد الضغوط على قطاعات اقتصادية تعتمد على العمالة الوافدة.
ويأتي التحذير وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة لأي عقوبات دولية، في وقت يرى فيه الموقعون أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبات كبيرة إذا تقيّدت علاقاته المالية والتجارية والاستثمارية مع الخارج.
ولم يحدد النص المقتبس طبيعة العقوبات المحتملة أو الجهات التي قد تفرضها، كما أن التداعيات الواردة فيه تمثل تحذيرات وتوقعات أطلقها الموقعون، وليست نتائج اقتصادية تحققت بالفعل.
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