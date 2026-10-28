بعد فرز أكثر من 4 ملايين صوت.. معسكر نتنياهو عند 54 مقعدًا والأحزاب العربية ترتفع إلى 19| تحديثات متواصلة
عملية فرز الأصوات جارية: استطلاعات محدثة تتوقع تفوقًا طفيفًا لمعسكر نتنياهو • استطلاع i24NEWS يمنح 55 مقعدًا مقابل 49، بينما الليكود هو الحزب الأكبر • "يشار!" بزعامة آيزنكوت تأتي بعده مباشرة
لانتخابات للكنيست الـ26 - فرز الأصوات في ذروته: نماذج الاستطلاع المحدثة الليلة (الأربعاء) تتوقع أفضلية طفيفة لمعسكر نتنياهو. عينة i24NEWS تمنح 55 مقعدًا مقابل 49، حيث الليكود هو الحزب الأكبر. "يشار!" بزعامة غادي أيزنكوت يأتي في المرتبة التالية مباشرة.
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بعد فرز أكثر من 4 ملايين صوت.. معسكر نتنياهو عند 54 مقعدًا والأحزاب العربية ترتفع إلى 19
أظهرت نتائج فرز 4,026,049 صوتًا في الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 54 مقعدًا في الكنيست، مقابل 47 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا، وفقًا للبيانات المعلنة.
وحصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، يليه حزب «يشار!» بـ20 مقعدًا، فيما نالت القائمة المشتركة 13 مقعدًا، وحزب «معًا» 11 مقعدًا.
أما بقية النتائج، فجاءت على النحو الآتي: حزب الديمقراطيين 8 مقاعد، يسرائيل بيتينو 8، يهدوت هتوراه 7، شاس 7، عوتسما يهوديت 7، والصهيونية الدينية وحزب الهوية 6 مقاعد لكل منهما، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 6 مقاعد.
تراجع حاد في بورصة تل أبيب مع فرز 66.2% من الأصوات.. الدولار عند أدنى مستوى منذ شهر
سجّلت بورصة تل أبيب تراجعات حادة صباح اليوم، بالتزامن مع إعلان نتائج فرز نحو 66.2% من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، فيما تراجع الدولار بنحو 2% ليُتداول عند مستوى 3.02 شيكل، وهو الأدنى له منذ نحو شهر.
كما انخفض اليورو إلى نحو 3.37 شيكل، مسجلًا تراجعًا أكبر خلال الفترة نفسها.
وبحساب التغيّر التراكمي منذ يوم الجمعة، حين بلغ سعر الدولار 3.11 شيكل، يكون قد فقد نحو 3% من قيمته. كذلك تراجع اليورو من مستوى 3.48 شيكل.
وبذلك، محا هبوط العملتين خلال يومين جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها الدولار خلال الشهر الماضي، وسط تحركات حادة في الأسواق بالتزامن مع تطورات المشهد الانتخابي الإسرائيلي.
يائير غولان: من يسعى إلى إقصاء أصوات العرب يستسلم لنتنياهو ويتخلى عن إسرائيل
قال رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إنه لا ينبغي القبول بما وصفه بالتقسيم العنصري الذي يتبناه بنيامين نتنياهو بين أصوات الناخبين اليهود والعرب، مؤكدًا أن صوت المواطن العربي يساوي تمامًا صوت المواطن اليهودي.
وكتب غولان في منشور على منصة "إكس": "صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في الطيرة يساوي تمامًا صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في جفعات شموئيل".
وأضاف أن "من يحاول محو أصوات المواطنين العرب يستسلم لنتنياهو ويتخلى عن إسرائيل".
وفي انتقاد لحديث نتنياهو عن احتساب أغلبية صهيونية، قال غولان إنه إذا أصرّ رئيس الوزراء على هذا المعيار، فعليه أن يخصم أولًا من معسكره أعضاء الكنيست الـ16 المنتمين إلى الأحزاب الحريدية غير الصهيونية.
وتأتي تصريحات غولان في خضم الجدل حول دور الأحزاب العربية في تشكيل الأغلبية البرلمانية، ومع احتدام النقاش بشأن تعريف الكتل السياسية وحدود الشراكة بين الأحزاب الإسرائيلية.
بعد فرز 66.2% من الأصوات.. معسكر نتنياهو يتراجع إلى 54 مقعدًا والأحزاب العربية ترتفع إلى 18
أظهرت نتائج فرز 66.2% من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 54 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 18 مقعدًا، بزيادة ثلاثة مقاعد على حساب معسكر نتنياهو، وفقًا للبيانات المعلنة.
وحصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، يليه حزب «يشار!» بـ21 مقعدًا، فيما نالت القائمة المشتركة 12 مقعدًا، وحزب «معًا» 11 مقعدًا.
أما بقية النتائج، فجاءت على النحو الآتي: الديمقراطيون 8 مقاعد، يسرائيل بيتينو 8، يهدوت هتوراه 7، شاس 7، عوتسما يهوديت 7، والصهيونية الدينية وحزب الهوية 6 مقاعد لكل منهما، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 6 مقاعد.
وتبقى هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير مع استمرار فرز الأصوات.
مصادر مقربة من ترامب: الرئيس لن يتنازل عن مقابل لفوز نتنياهو وسيدفع نحو حكومة وحدة بالتناوب
أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الأخير يعتزم متابعة تشكيل الحكومة الإسرائيلية «شخصيًا وبالوسائل المتاحة له»، لضمان عدم تشكيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة تضم حزبي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت. واعتبرت المصادر أن تشكيل حكومة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير «أمر غير ممكن» بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.
وأضافت المصادر وفقا لواينت أن ترامب لن يتنازل عن الحصول على «مقابل لفوز نتنياهو»، مرجحة أن يدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، بما يتيح توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام. وأشارت إلى أن عدة دول عربية، بينها السعودية، أوضحت أنها لن توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل ما دام نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء.
بعد فرز 3.4 مليون صوت: معسكر نتنياهو يتصدر بـ56 مقعدًا مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت
بحسب النتائج المحدّثة بعد فرز 3,413,319 صوتًا، يتصدر معسكر بنيامين نتنياهو بـ56 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما تحصل الأحزاب العربية على 16 مقعدًا. ووفقًا للبيانات، ينال حزب الليكود 28 مقعدًا، و«يَشَار!» 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة 12 مقعدًا، وتحالف «معًا» 11 مقعدًا، فيما يحصل حزبا «الديمقراطيون» و«يهدوت هتوراه» وحزب «إسرائيل بيتنا» على 8 مقاعد لكل منها. أما «شاس» و«عوتسما يهوديت» فيحصل كل منهما على 7 مقاعد، بينما تنال الصهيونية الدينية وحزب «الهوية» 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد.
نسبة تصويت جنود الجيش الإسرائيلي تبلغ 79.9% بزيادة 6.2% عن الانتخابات السابقة
بعد فرز نصف الأصوات: معسكر نتنياهو يحصد 56 مقعدًا مقابل 49 لمعسكر آيزنكوت
ترامب في أول رد فعل له على الانتخابات: "بفضلي، لم يُهزم نتنياهو، بل كانت النتيجة تعادلاً أو فوزاً".
بعد فرز 41% من الأصوات: كتلة نتنياهو بـ 57 مقعدًا، وكتلة ياشار بـ 21 مقعدًا
فرز 4,274 صندوق اقتراع: الليكود يتصدر بنسبة 22.02% و«يَشَر» ثانيًا بـ15.46%
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تحديث نتائج فرز 4,274 صندوق اقتراع، بعد احتساب 1,774,362 صوتًا.
وبحسب النتائج المحدّثة، يتصدر حزب الليكود بنسبة 22.02%، يليه حزب «يَشَر» بنسبة 15.46%، ثم القائمة المشتركة بنسبة 8.57%، وتحالف «معًا» بزعامة نفتالي بينيت بنسبة 8.29%.
تتوقع عينة قناة News 12 حصول حزب الليكود على 27 مقعدًا، وحزب اليمين على 21 مقعدًا، بينما تحصل الأحزاب العربية على 18 مقعدًا. أما عينة قناة Kan 11 فتتوقع ارتفاع عدد مقاعد الليكود إلى 27 مقعدًا، وتعادل الكتلتين بـ 51 مقعدًا.
استطلاع «i24NEWS» يمنح معسكر نتنياهو أفضلية بـ55 مقعدًا مقابل 49 لمعسكر التغيير، والأحزاب العربية تحصد 16 مقعدًا
أيزنكوت: "سيكون من الخطأ إجراء انتخابات إضافية، سأعمل على تشكيل حكومة تعبئة صهيونية".