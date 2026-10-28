بعد فرز أكثر من 4 ملايين صوت.. معسكر نتنياهو عند 54 مقعدًا والأحزاب العربية ترتفع إلى 19

أظهرت نتائج فرز 4,026,049 صوتًا في الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 54 مقعدًا في الكنيست، مقابل 47 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا، وفقًا للبيانات المعلنة.

وحصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، يليه حزب «يشار!» بـ20 مقعدًا، فيما نالت القائمة المشتركة 13 مقعدًا، وحزب «معًا» 11 مقعدًا.

أما بقية النتائج، فجاءت على النحو الآتي: حزب الديمقراطيين 8 مقاعد، يسرائيل بيتينو 8، يهدوت هتوراه 7، شاس 7، عوتسما يهوديت 7، والصهيونية الدينية وحزب الهوية 6 مقاعد لكل منهما، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 6 مقاعد.