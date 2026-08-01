غلعاد أردان يستعد لإطلاق حزب جديد.. ومشروع سياسي مشترك لمنصور عباس

من المتوقع أن ينضم لحزب أردان يولي إدلشتاين والعقيد (احتياط) حيزي نحامة. في غضون ذلك،تجري مفاوضات بشأن ترشح مشترك بين منصور عباس ويوآف سيغلوفيتش،بهدف إقامة حزب يركز على معالجة قضايا المجتمع العربي

ناداف أليملخ
ناداف أليملخ  ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
السفير في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة أرشيفية
السفير في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة أرشيفيةArie Leib Abrams/Flash 90

من المتوقع أن يعلن جلعاد إردان الأسبوع المقبل عن تأسيس حزب جديد، وذلك بحسب ما أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليملخ مساء اليوم (الجمعة) . ومن المتوقع أن ينضم إلى الحزب عضو الكنيست يولي إدلشتاين والعقيد (احتياط) حزي نحماه.

أييليت شاكيد في الوقت الحالي لن تنضم إلى الحزب، وهي تعمل في الوقت نفسه على قيادة توحيد واسع بين شظايا الأحزاب.

"إذا كانت انتخابات ديموقراطية في إسرائيل نتنياهو واليمين المتطرف سيخسرون"
"إذا كانت انتخابات ديموقراطية في إسرائيل نتنياهو واليمين المتطرف سيخسرون"

في غضون ذلك، تجري محادثات حول الترشح المشترك بين منصور عباس ويوآف سيجلوفيتش، وهدفها إقامة حزب يركز على قيادة معالجة قضايا المجتمع العربي. مع ذلك، هذه المحادثات لا تزال بعيدة عن التوصل لاتفاق.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات