غلعاد أردان يستعد لإطلاق حزب جديد.. ومشروع سياسي مشترك لمنصور عباس

من المتوقع أن يعلن جلعاد إردان الأسبوع المقبل عن تأسيس حزب جديد، وذلك بحسب ما أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليملخ مساء اليوم (الجمعة) . ومن المتوقع أن ينضم إلى الحزب عضو الكنيست يولي إدلشتاين والعقيد (احتياط) حزي نحماه.

أييليت شاكيد في الوقت الحالي لن تنضم إلى الحزب، وهي تعمل في الوقت نفسه على قيادة توحيد واسع بين شظايا الأحزاب.

في غضون ذلك، تجري محادثات حول الترشح المشترك بين منصور عباس ويوآف سيجلوفيتش، وهدفها إقامة حزب يركز على قيادة معالجة قضايا المجتمع العربي. مع ذلك، هذه المحادثات لا تزال بعيدة عن التوصل لاتفاق.