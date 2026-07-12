خلاف بين الحريديم والليكود حول بند قد يحسم الانتخابات الإسرائيلية

نشر أول: قبل لحظات من حل الكنيست الـ25، لجنة الكنيست تدفع اليوم (الأحد) قدمًا قانون الانتخابات الذي يتضمن عدة تعديلات جوهرية استعدادًا للانتخابات التي ستجرى في 27 أكتوبر.

البند الذي أُدرج في الأصل بناءً على طلب لجنة الانتخابات، طلب السماح للمواطنين بالإبلاغ حتى 22 يومًا قبل الانتخابات عن عنوان مركز الاقتراع الذي سيدلون فيه بأصواتهم، حتى لو لم يكونوا متواجدين فعليًا في عنوان السكن المسجل. الهدف من البند كان تمكين المسنين من التصويت في دور رعاية المسنين، وكذلك السماح لطلاب المعاهد الدينية بالتصويت دون مغادرة المعاهد.

خلال المناقشات، طلب أعضاء الكنيست من حزب الليكود إزالة هذا البند خوفًا من تزوير محتمل، وذلك بحسب قول الليكود. وبناءً على ذلك، تمت إزالة البند.

الآن، وقبل انتهاء التشريع بقليل، يطلب الحريديم إعادة البند بالتنسيق مع لجنة الانتخابات، وذلك رغم معارضة الليكود، في حين توجد تفاهمات مع المعارضة لدعم إعادة البند من خلال تحفظ.

هذه فقرة ذات أهمية كبيرة لنتائج الانتخابات، حيث يصر الحريديم على هذا البند الذي من المفترض أن يسهل جلب ناخبين حريديم إلى صناديق الاقتراع.