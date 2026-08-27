تأثير فينتر يهز كتلة اليمين: رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على خلق تحالفات داخل الكتلة لمنع الخسارة، حسبما أفاد مراسلنا السياسي نداف إليملخ هذا المساء (الأربعاء) في "النشرة المركزية". نتنياهو يرغب في تحالف بين عوفر وينتر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتحالف بين رئيس حزب "زهوث" موشيه فيغلين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

في غضون ذلك، أفاد مراسل القناة العبرية آري كلمان عن المحاولات لتوحيد في الكتلة الثالثة. عادت الاتصالات بين بيني غانتس وجلعاد إردان من حزب "الوحدة"، وفي الخلفية تجري أيضًا محادثات مع ديدي سمحي وأيليت شاكيد. جرت المحادثة بين الاثنين اليوم في بيتاح تكفا واستمرت حوالي ساعة ونصف "في أجواء إيجابية". من المتوقع عقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة. من جانبه، يصر غانتس على أن يترأس التحالف كاملا. وأعلنت شاكيد أنها ستنضم فقط إذا كان هناك تحالف شامل.

كما هو معروف، أطلق أمس العميد في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد في القدس، "عام يسرائيل". من بين الأسماء البارزة، الناشط الإعلامي يوسف حداد ومقدمة الأخبار السابقة من القناة 13 نيطالي شم طوف. مراسلنا في الكنيست، عمئيل يرحي، نشر أن وينتر يطمح لأن يكون وزير الأمن.

وفي هذا السياق، هاجم اليوم حزب "هويّة" موشيه فيغلين بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة مع "نشرة 15" مع روني شتشوتشينسكي. وقال فيغلين: "نتنياهو قد يجرّ كارثة أخرى، في اليابان رئيس الحكومة كان لينتحر (هاراكيري) في 8.10".

״لقد قلت منذ وقت طويل إنه بعد أوشفيتز الإسرائيلية التي تعرضنا لها في 7 أكتوبر، كان يجب على أي رئيس حكومة أن يضع المفاتيح، وبالتأكيد أيضًا نتنياهو"، أضاف. "النظرية الخاطئة لا يزال يدير رئيس الحكومة وجميع الأجهزة، و7 أكتوبر سيحدث مجددًا، حتى مع حكومة يمينية"، أضاف.