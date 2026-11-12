نشر رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست السادسة والعشرين، القاضي نوعم سولبرغ، اليوم الخميس، تحديثًا لأعضاء لجنة الانتخابات بشأن التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام على خلفية شبهات تتعلق بالتدخل في الانتخابات الأخيرة. وبحسب سولبرغ، لا يزال التحقيق جاريًا، ولم ترقَ المعلومات السرية التي عُرضت حتى الآن إلى أدلة ملموسة: "وقد لا ترقى إلى ذلك، والأيام كفيلة بإظهار الحقيقة". كما انتقد القاضي بشدة تسريب معلومات سرية تتعلق بالتحقيق.

بحسب سولبرغ، لا يزال التحقيق جاريًا، ولم ترقَ المعلومات السرية التي عُرضت حتى الآن إلى أدلة ملموسة. ومع ذلك، شدد سولبرغ على أن هذه المعلومات تستوجب مواصلة التحقيق بشكل مكثف واستكمال الفحص على نحو شامل.

تطرق سولبرغ أيضًا إلى الادعاءات بشأن غياب التعاون بين جهاز الأمن العام «الشاباك» والمستشارة القانونية للحكومة. وقال إنه بعد استيضاح الأمر مع أعضاء فريق التحقيق الخاص، لم يجد أن المستشارة القانونية للحكومة رفضت طلبات تحقيق قدمها الشاباك. وأشار إلى أنه تلقى تأكيدات بأن أي طلب يُقدَّم ويستند إلى شبهة وفقًا لما يقتضيه القانون سيُدرس بسرعة وكفاءة، وفقًا للقانون وبهدف المساعدة في الكشف عن الحقيقة.

وُجّه النقد الأشد في رسالة سولبرغ إلى تسريب معلومات سرية تتعلق بالتحقيق. وبحسب سولبرغ، ورد مساء أول من أمس أن إعداد رأي معيّن يتعلق بالتحقيق قد اكتمل، وأنه، نظرًا إلى سريته، سيُنقل إلى اللجنة بواسطة مبعوث في اليوم التالي. وبعد وقت قصير، وقبل أن يصل الرأي إلى الجهات المعنية، نُشرت أبرز مضامينه في وسائل الإعلام الإلكترونية، في حين لم يصل إلى لجنة الانتخابات المركزية إلا ظهر أمس. وأوضح سولبرغ أن الأمر يتعلق بإضرار متكرر بالتحقيق، ولا سيما بجوانبه الأمنية. وكتب: «إن تسريبًا كهذا آفة خطيرة. وقد علّقت عليه اليوم بشدة. يستحق الجمهور أن نستكمل التحقيق إلى نهايته».

في ختام الرسالة، أوضح سولبرغ أنه سيواصل متابعة تقدم التحقيق، وسيعمل على إزالة العقبات كلما ظهرت. وتعهد بنشر النتائج التي يمكن كشفها للجمهور دون الإضرار بالتحقيق أو بأمن الدولة في وقت لاحق. كما حذّر من الاعتماد على ما تنشره وسائل الإعلام بشأن التحقيق، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الأوصاف المنشورة وسير التحقيق الفعلي.