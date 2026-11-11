أفادت مصادر سياسية اليوم (الأربعاء) للمراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، نداف إليمليخ، بأن حزب الليكود يمارس ضغوطًا شديدة لعرقلة مساعي عضو الكنيست غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة، فيما لا يزال مكلّفًا بهذه المهمة.

يدير حزب الليكود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حملة شرسة لتشويه سمعة الأحزاب العربية ووصم نوابها بأنهم "داعمون للإرهاب"، بهدف تضييق هامش المناورة أمام آيزنكوت وإحباط قيام حكومة تستند إلى دعمها، بالتوازي مع جهود حثيثة للحفاظ على التكتل مع حزبي شاس ويهدوت هتوراه.

في إحدى المحادثات التي جرت بين مساعدي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي الكتل الحريدية، نُقلت رسالة شديدة اللهجة تضع أمامهم خطًا أحمر واضحًا: "إذا ذهبتم مع آيزنكوت، فسيكون ذلك طلاقًا بائنًا إلى الأبد. وفي اليوم التالي لرحيل نتنياهو، سيشكّل اليمين ائتلافًا من دون الحريديم".

أوضح حزب الليكود لشركائه أن مقاطعة كتلة الوسط واليسار موجّهة حاليًا إلى نتنياهو شخصيًا، وأن التخلي عن التكتل سيؤدي في اليوم التالي إلى انضمام اليمين إلى حكومة صهيونية، فيما ستُترك الأحزاب الحريدية تحديدًا خارج الائتلاف.

نتنياهو نفسه يضع الآن كل ثقله في تشكيل حكومة وحدة، انطلاقًا من إدراكه أن انتخابات أخرى لن تمنحه المقاعد الـ61 اللازمة. وبناءً على ذلك، وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلي فرق التفاوض وأعضاء الكنيست من حزب الليكود إلى تهدئة الأجواء والتركيز حصريًا على دفع خطة لتشكيل حكومة وحدة. وفي إطار هذا التوجه، من المتوقع أن يُعقد غدًا الاجتماع بين فريقي التفاوض في الليكود وحزب يش عتيد، الذي أُلغي في وقت سابق.