نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية: «تدعم الإرهاب» ويتمسك بحكومة الليكود
نتنياهو يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ويتهمها بدعم الإرهاب، داعياً إلى حكومة واسعة برئاسة الليكود لمواجهة ما وصفه بتهديد الإسلام المتطرف من داخل إسرائيل وخارجها.
اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحزاب العربية بأنها «أحزاب داعمة للإرهاب»، معتبراً أن أي حكومة تستند إلى دعمها لن تكون قادرة على مواجهة ما وصفه بـ«تحدي الإسلام المتطرف» الذي يهدد إسرائيل من الداخل والخارج.
وجاءت تصريحات نتنياهو في بيان مصوّر نشره، اليوم الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ ليلة الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، بعدما غاب عن الظهور الإعلامي منذ ذلك الحين، واكتفى بنشر عدة بيانات مكتوبة شكك فيها بنتائج الانتخابات.
وقال نتنياهو إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون «حكومة وطنية واسعة» برئاسة حزب الليكود وقيادته، وأن تضم جميع مكونات المعسكر الوطني والأحزاب الصهيونية التي ترغب في الانضمام إليها.
وأضاف أن حكومة بهذه التركيبة وحدها ستكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، في إشارة إلى رفضه تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية أو تستند إلى دعمها.
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وتأتي تصريحات نتنياهو في خضم المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بشأن تركيبتها والخيارات المتاحة أمام الكتل البرلمانية، فيما يواصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه تشكيل حكومة يقودها الليكود وتضم أحزاب المعسكر الذي يتزعمه.
وتعكس تصريحاته استمرار المواجهة السياسية حول دور الأحزاب العربية في المشهد الإسرائيلي، في أعقاب الانتخابات التي حققت فيها القوائم العربية مجتمعة 19 مقعداً في الكنيست.