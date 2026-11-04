أسعار النفط تتراجع بنحو 9% بعد انتخابات أميركا وتصريحات فانس.. وهبوط حاد في بورصة تل أبيب
رئيس البرلمان الإيراني يعلّق على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة: «قال الأمريكيون لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة» • ترامب: «إذا رأينا فرصة لشن هجوم على إيران، فسنفعل ذلك»
أخبار لحظة بلحظة، 04.11.26: أبرز أخبار اليوم، وتحديثات مستمرة، وأهم العناوين.
على جدول الأعمال: الحزب الديمقراطي يسيطر على الكونغرس الأمريكي، ودخول عدد من المرشحين المناهضين لإسرائيل إلى مجلس النواب. وبعدما قال إن الولايات المتحدة لا تخطط لشن هجوم على إيران، قال الرئيس ترامب: "إذا رأينا فرصة للقيام بأمر أو أمرين، فسوف نفعل ذلك". رئيس البرلمان الإيراني يعلّق على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة: "الأمريكيون قالوا لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة".
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مسؤول إيراني: ألحقنا بترامب هزيمة في ساحة المعركة ومضيق هرمز وواشنطن
قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن بلاده ألحقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب «هزيمة استراتيجية» على المستويات العسكرية والسياسية، مدعيًا أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر في ساحة المعركة ومضيق هرمز، إلى جانب هزيمة سياسية في واشنطن.
وأضاف رضائي أن الشعب الأميركي اضطر إلى تحمل تكاليف الحرب التي شنها ترامب ضد إيران، محذرًا من أن «كل من يتحدى إيران سيدفع الثمن، من ساحة المعركة حتى عقر داره».
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب التطورات السياسية في الولايات المتحدة، وتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن تأثير الحرب على إيران والعلاقات مع إسرائيل في نتائج انتخابات التجديد النصفي.
أسعار النفط تتراجع بنحو 9% بعد انتخابات أميركا وتصريحات فانس.. وهبوط حاد في بورصة تل أبيب
سجلت أسعار النفط تراجعًا حادًا في التداولات، بالتزامن مع تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن أسباب خسارة الجمهوريين، وفي مقدمتها الحرب على إيران ومطالب الناخبين بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 9%، لتتداول عند مستوى 94 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنحو 8%، ليصل إلى قرابة 88 دولارًا للبرميل.
وفي السياق ذاته، أنهت بورصة تل أبيب تداولاتها على انخفاضات حادة، إذ تراجع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.96% ليغلق عند 3969.53 نقطة، فيما انخفض مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.86% إلى 3849.08 نقطة.
كما هبط مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.9%، ليستقر عند 3484.82 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسية قد سجلت خلال ساعات ما بعد الظهر خسائر تجاوزت 2%، قبل أن تتقلص حدة التراجعات قليلًا قبيل إغلاق التداولات.
تقرير أميركي: ترامب يدرس إقالة وزير الحرب بيت هيغسيث وطرح اسم بديل لخلافته
أفادت شبكة «سي بي إس» الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع مقربين منه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة ودعمه القوي للحرب على إيران.
وبحسب التقرير، طُرح اسم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس كمرشح محتمل لتولي المنصب خلفًا لهيغسيث، في حال قرر ترامب إقالته.
ولم يشر التقرير إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل وزير الدفاع، فيما تأتي هذه التطورات وسط تساؤلات بشأن توجهات الإدارة الأميركية إزاء الحرب على إيران.
دونالد ترامب جونيور يؤيد تصريحات فانس بشأن إسرائيل: «محِقّ بنسبة 100%»
أبدى دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأييده لتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن العلاقة مع إسرائيل، بعدما أعاد نشر منشور فانس الذي ربط فيه خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي برغبة الناخبين في تغيير العلاقات مع إسرائيل وإنهاء الحرب على إيران.
وكتب ترامب جونيور تعليقًا على المنشور قال فيه إنه يتفق مع «كل كلمة»، في إشارة إلى الأسباب الأربعة التي عدّدها فانس وراء ما وصفه بـ«الموجة الزرقاء» لصالح الديمقراطيين، وفي مقدمتها إنهاء الحرب على إيران، ومعالجة غلاء المعيشة، ووضع المصالح الأميركية أولًا، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل.
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإقامة بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش لن يسمح لحزب الله بإعادة ترسيخ بنيته التحتية العسكرية في المنطقة، متوعدًا برد فوري وقوي على أي محاولة لتعزيز قدراته أو تهديد بلدات شمال إسرائيل.
وقال زامير، خلال تقييم للوضع أجراه في قيادة المنطقة الشمالية، إن «أي محاولة من جانب العدو للتمركز أو تعزيز قوته أو تهديد بلدات الشمال ستُواجَه برد فوري وقوي».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لمواجهة التطورات في الساحات القريبة والبعيدة، ومستعد لتوجيه ضربات إلى أي جهة تحاول استهدافه، «كما فعلنا في الماضي»، وفق بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف شخصين في جنوب لبنان ويكشف تفاصيل الهجوم
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ هجومًا في بلدة قبرَيخا جنوب لبنان، استهدف خلاله شخصين قال إنهما كانا يراقبان تحركات قواته في المنطقة، خارج نطاق الحماية الأمنية في جنوب لبنان.
وأوضح الجيش أن العملية جاءت بهدف «إزالة تهديد» عن قواته العاملة في المنطقة الأمنية، وذلك في أعقاب تقارير لبنانية عن الهجوم.
في المقابل، أفادت تقارير لبنانية بمقتل عنصر من حركة أمل الشيعية جراء الغارة.
فانس: خسرنا الانتخابات بسبب حرب إيران.. والناخبون يريدون تغيير العلاقة مع إسرائيل
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يربط خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الناخبين طالبوا بإنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة، وتقديم المصالح الأميركية أولًا، وإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.
تقارير لبنانية: قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة النبطية جنوبي لبنان.
يواصل ترامب التلميح إلى شنّ ضربات على إيران الليلة: "إذا اضطررنا إلى القيام بعمل كبير، فسيرغب الكثيرون في توجيه ضربة قوية. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده لكم بثقة هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".
ويشير رئيس البرلمان الإيراني، محمد بكر قاليباف، إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة: "قال الشعب الأمريكي "لا" للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة. وإذا خانت حكومة الولايات المتحدة ثقة الجمهور بها، فسوف يتعلمون أن "لا" لدينا تأتي مع كابوس".
أشار ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، إلى أنه منفتح مرة أخرى على مهاجمة إيران: "سندرس الأمر، وإذا رأينا فرصة للقيام بأمر أو أمرين - فسوف نفعل ذلك، أنا لا أندم على الحرب".
ترامب: "ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لمهاجمة إيران، ويبدو أننا نحصل على كل ما نريده".