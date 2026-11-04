مسؤول إيراني: ألحقنا بترامب هزيمة في ساحة المعركة ومضيق هرمز وواشنطن

قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن بلاده ألحقت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب «هزيمة استراتيجية» على المستويات العسكرية والسياسية، مدعيًا أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر في ساحة المعركة ومضيق هرمز، إلى جانب هزيمة سياسية في واشنطن.

وأضاف رضائي أن الشعب الأميركي اضطر إلى تحمل تكاليف الحرب التي شنها ترامب ضد إيران، محذرًا من أن «كل من يتحدى إيران سيدفع الثمن، من ساحة المعركة حتى عقر داره».

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب التطورات السياسية في الولايات المتحدة، وتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن تأثير الحرب على إيران والعلاقات مع إسرائيل في نتائج انتخابات التجديد النصفي.