صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء) على تشكيلة اللجنة المنظمة، وفقًا لاقتراح عضو الكنيست روعي فولكمان (يشار). وأيد القرار 63 عضوًا في الكنيست، مقابل 50 عارضوه. وسقط اقتراح عضو الكنيست أوفير كاتس من كتلة الليكود، بأن تضم اللجنة 18 عضوًا في الكنيست، وفق توزيع حزبي يقضي بعضو واحد في اللجنة لكل 7 أعضاء كنيست. وستجتمع اللجنة اليوم لاختيار لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية وللشؤون الخارجية والأمن، والتوصية بانتخاب رئيس لكل منهما.

تتمثل مهمة اللجنة الترتيبية في عرض تشكيل اللجان الدائمة للكنيست على الكنيست لإقراره، ويجوز لها، إلى حين انتخاب هذه اللجان، اختيار لجان مؤقتة للشؤون المالية وللشؤون الخارجية والأمن. وتُسنَد إلى اللجنة الترتيبية، إلى حين انتخاب لجنة الكنيست، صلاحيات لجنة الكنيست المتعلقة بتنظيم عمل المجلس ومداولاته. كما يحق للجنة تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست.

ينص القانون على أن يرأس اللجنة التنظيمية عضو كنيست من كتلة عضو الكنيست الذي كلّفه الرئيس بتشكيل الحكومة. وينص القانون أيضًا على أن يكون تمثيل الكتل في اللجنة التنظيمية بحسب حجمها النسبي، على أن يكون لكل كتلة تضم أربعة أعضاء أو أكثر ممثل في اللجنة التنظيمية.

وفقًا لاقتراح عضو الكنيست فولكمان، الذي أُقرّ كما ذُكر في الهيئة العامة، ستضم اللجنة 22 عضو كنيست وفقًا لمفتاح تمثيل الكتل، بواقع عضو لجنة واحد لكل 5 أعضاء كنيست. وبحسب الاقتراح، سيكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: كتلة الليكود - 5 أعضاء، وكتلة يَشار - 4 أعضاء، وكتلة بيَحاد - عضوان، وكتلة القائمة المشتركة - عضوان، وكتلة الديمقراطيين - عضوان، وكتلة القائمة العربية الموحدة - عضوان، وكتلة إسرائيل بيتنا - عضو واحد، وكتلة عوتسما يهوديت - عضو واحد، وكتلة يهدوت هتوراة - عضو واحد، وكتلة شاس - عضو واحد، وكتلة الصهيونية الدينية - عضو واحد.

قال عضو الكنيست فولكمان، الذي سيترأس اللجنة الترتيبية: «السياسة الجيدة في نظري هي سياسة براغماتية. لا يمكن فرض الاحترام المتبادل بقانون، لكن هناك أعرافًا وقوانين. اقترحت على عضو الكنيست كاتس التوصل إلى توافق بشأن التشكيلة، فأنا رجل توافقي. الرفض لمجرد الرفض أمر لا داعي له، ومن المؤسف إثارة التوترات بلا سبب».

عضو الكنيست كاتس: «اقترحنا اعتماد معيار عضو واحد مقابل كل أربعة أعضاء كنيست، بحيث يكون لكتلتنا 15 عضوًا، وللكتلة الثانية 12 عضوًا، وللكتل العربية 4 أعضاء. وبعد اعتراضات مفادها أن اللجنة ستكون كبيرة جدًا، طرحنا تسوية حقيقية تقضي بأن يكون لكتلتنا 8 ممثلين، وللكتلة الثانية 7، ولأعضاء الكنيست العرب 3 أعضاء. هذا اقتراح عادل، لكنهم لم يوافقوا لأنهم يحاولون إخفاء تعاونهم مع داعمي الإرهاب في الكنيست».

وقال حزب الليكود ردًا على التصويت: «لقد بدأ الأمر. صوّتت أحزاب آيزنكوت وليبرمان وبينيت اليوم مع الطيبي وعباس في الهيئة العامة للكنيست. ندعوكم إلى الوحدة. توقفوا عن التعاون مع داعمي الإرهاب الذين يقاطعون النشيد الوطني».