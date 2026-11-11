قدّمت الشرطة اليوم (الثلاثاء) رأيًا إلى النيابة العامة بشأن الاشتباه في تدخل أجنبي في الانتخابات. وقال مصدر في الشرطة لـi24NEWS إن "الموضوع الرئيسي هو تمويل الأحزاب، والشبهات أقل مما نُشر».

في غضون ذلك، أُلغي اجتماع بين محققي الشاباك ومحققي الشرطة بشأن الموضوع، كان من المقرر عقده اليوم.

نُشر أول أمس في i24NEWS أن جهاز الشاباك يقدّر أن القضية تتعلق ببضعة ملايين من الشواقل فقط، وليس بنحو 100 مليون شيكل. ويبدو أيضًا أن التحقيق لن ينتهي في وقت قريب. وفي المقابل، من المتوقع أن تجري المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ، محادثات خلال الأسبوع.

في خلفية المشهد يقف الخلاف حول طبيعة التحقيق ونطاقه. ويصرّ زيني على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق جنائي عادي، بل بحدث أمني ذي سمات تخريبية، يشمل، بحسب قوله، تدخّلًا أجنبيًا في العملية الديمقراطية في إسرائيل. وبناءً على ذلك، يسعى إلى تعميق التحقيق والحصول على موافقة لاستخدام أدوات إضافية، تتجاوز الإمكانات المحدودة المتاحة للجهاز في هذه المرحلة.