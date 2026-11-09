شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية.. تفاصيل جديدة من تحقيق الشاباك

يركّز جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حاليًا في تحقيقه بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات على شبهة تحويل عدة ملايين من الشواقل من دولة أجنبية وجهات معادية بهدف التأثير على العملية الانتخابية في إسرائيل. هذا ما علم به اليوم (الاثنين) المحلل القانوني أفيشاي غرينتسايغ.

حتى الآن، لم يعد تحقيق الشاباك يتناول الاشتباه في استخدام بطاقات الوقود ورشوة الناخبين الفعليين. وحتى الآن، استجوب الشاباك شخصًا واحدًا بصفته مشتبهًا به في هذه القضية، وأُفرج عنه بعد عدة أيام من الاحتجاز.

تأتي التفاصيل الجديدة على خلفية ما نشرته i24NEWS مساء أمس، من أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يقدّر أن المبلغ لا يتجاوز بضعة ملايين من الشواقل، وليس نحو 100 مليون شيكل. ويبدو أيضًا أن التحقيق لن ينتهي في المستقبل القريب. وبالتوازي، من المتوقع أن تتحدث المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، خلال الأسبوع.

في خلفية المشهد يقف الخلاف حول طبيعة التحقيق ونطاقه. ويصرّ زيني على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق جنائي عادي، بل بحادث أمني ذي سمات تخريبية، يتضمن، بحسب قوله، تدخّلًا أجنبيًا في العملية الديمقراطية في إسرائيل. وبناءً على ذلك، يسعى إلى تعميق التحقيق والحصول على موافقة لاستخدام أدوات إضافية، تتجاوز الإمكانات المحدودة المتاحة للمنظمة في هذه المرحلة.

أحد الأسئلة الرئيسية في القضية يتعلق بحجم الأموال التي يُزعم أنها حُوّلت إلى إسرائيل. ووفقًا لمعلومات وصلت إلى i24NEWS، تغيّرت المبالغ التي عرضها زيني على جهات مختلفة خلال أسابيع قليلة: ففي البداية، دار الحديث عن مئات آلاف الشواكل، ثم عن نحو ثمانية ملايين شيكل، وبعد ذلك عن مبلغ قد يصل إلى مئة مليون شيكل.