رئيس الشاباك طلب التحقيق مع رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين

طلب رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، التحقيق أيضًا مع رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين. هذا ما أفاد به مساء اليوم (الأحد) مراسل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتسايغ.

وبذلك، سعى زيني إلى الدفع باتجاه استجواب جميع رؤساء الأحزاب العربية تحت التحذير: رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس الجبهة المنتهية ولايته أيمن عودة.

في محادثة أجرتها المستشارة القضائية للحكومة مع رؤساء أجهزة إنفاذ القانون، وافقت على وجود شبهة معقولة ضد عضو الكنيست أيمن عودة تبرر التحقيق معه. لكنها أجابت، بشأن بقية رؤساء الأحزاب، بأنه لا توجد حاليًا أي شبهة معقولة تبرر التحقيق معهم.

كما يُذكر، نشر أفيشاي غرينتسايغ الأسبوع الماضي أن عضو الكنيست أيمن عودة هو السياسي البارز الذي يُفحص ما إذا كان قد تلقّى مئات آلاف الشواقل نقدًا من جهة أجنبية. جاء ذلك بعدما كشف موقع i24NEWS أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، طلب التحقيق دون أدلة مع رئيس حزب "العربية للتغيير" النائب أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب "التجمع" سامي أبو شحادة، الذي مُنع من الترشح للانتخابات. وطالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالحصول على أدلة للتحقيق ضدهم قبل أن تمنح موافقتها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، باستثناء ما يتعلق بعودة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب مصادقة هيئة رئاسة لجنة الانتخابات المركزية على النتائج النهائية للانتخابات، بعد مزاعم أحزاب اليمين بوجود شبهات حول تحفيز ناخبين في المجتمع العربي على التصويت مقابل مبالغ مالية، إثر الإنجاز الذي حققته الأحزاب العربية في الانتخابات، بحصولها على 19 مقعدًا إجمالًا.