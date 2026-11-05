100 مليون شيكل للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟ تقديرات الشاباك تقفز من مئات الآلاف إلى ملايين
من الأسئلة الجوهرية التي أثيرت خلال التحقيق الحساس بشأن تدفق الأموال إلى إسرائيل: ما حجم المبلغ الذي يُزعم أن جهات أجنبية حوّلته إلى البلاد؟ • علمت i24NEWS أن زيني غيّر روايته ثلاث مرات خلال بضعة أيام
سؤال جوهري طُرح خلال التحقيق الحساس في قضية الاشتباه بضخ أموال أجنبية للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية، وهو: كم من الأموال يُزعم أن جهات أجنبية ضخّتها إلى إسرائيل؟ كشف المحلل القانوني في القناة العبرية أفيشاي غرينتسيغ مساء اليوم (الخميس)، أن رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني رفع تقديره لحجم الأموال المشتبه بها ثلاث مرات في غضون أيام قليلة، وعرض عدة مبالغ مختلفة.
علمت i24NEWS أن المبلغ الذي تحدث عنه زيني ارتفع من بضع مئات آلاف الشواقل إلى مئة مليون، في غضون أسابيع قليلة. ففي البداية، قال قبل الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، إن لدى الشاباك أدلة على تحويل مئات آلاف الشواقل إلى عضو كنيست من الأحزاب العربية.
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بعد الانتخابات، عاد مرة أخرى وقال إن جهاز الشاباك يشتبه في أن المبلغ الذي وصل من جهات أجنبية إلى الأحزاب العربية يبلغ نحو ثمانية ملايين شيكل. إلى جانب ذلك، نشر زميلنا عميت سيغال هذا الأسبوع في أخبار القناة 12 أن زيني زعم أمام سولبرغ في بداية الأسبوع أن المبلغ المحوّل يصل إلى مئة مليون شيكل.