كشف: طالب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالتحقيق مع أربعة سياسيين بارزين من الأحزاب العربية بصفتهم مشتبهًا بهم، وفق ما نشره مراسل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتسيغ مساء اليوم الثلاثاء. والأربعة هم رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، الذي مُنع من الترشح للانتخابات، وعضو كنيست بارز لا يمكن ذكر اسمه، لكن هناك إجماعًا واسعًا على وجود أدلة مهمة ضده بحسب ما نقله غرينتسغ.

طالبت المستشارة القضائية للحكومة بالحصول على أدلة ضد أعضاء الكنيست قبل أن تمنح موافقتها. لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، باستثناء ما يتعلق بعضو الكنيست المذكور أعلاه. واتُّفق على تشكيل فريق تحقيق مشترك من الشاباك والشرطة، لكن رغم مرور يومين منذ ذلك الحين، لم ينقل الشاباك المواد إلى الشرطة بعد، ولذلك لم يبدأ التحقيق حتى الآن.

وقع موقف محرج خلال الجلسة عندما قال زيني: "سنطلب التحقيق أيضًا مع عضو الكنيست، آه، ما اسمه، منصور عباس"