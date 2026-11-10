آيزنكوت يهاجم خطاب نتنياهو: «عبثي ومليء بالكراهية ومخزٍ»
عقب حملة انتخابية شديدة الاحتدام، من المتوقع أن تبدأ بعد قليل مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية • نحو 40% من أعضاء الكنيست الذين سيؤدون اليمين جدد.
وصل أعضاء الكنيست الـ120 إلى مقر البرلمان الإسرائيلي، استعدادًا لأداء اليمين الدستورية وافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب «يش!» غادي آيزنكوت أنه لن يتخلى عن «تحالف الخادمين»، مشددًا على تمسكه بالنهج الذي اتبعه خلال العام الماضي.من جهته، أعلن حزب الليكود عزمه طرح تعيين الوزير جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية للمصادقة عليه في الحكومة.
آيزنكوت يهاجم خطاب نتنياهو: «عبثي ومليء بالكراهية ومخزٍ»
شنّ رئيس حزب «يش!» غادي آيزنكوت هجومًا حادًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية خطابه، واصفًا إياه بأنه «عبثي ومثير للانقسام ومليء بالكراهية ومخزٍ».
وقال آيزنكوت إن ما سمعه عزّز قناعته بأن نتنياهو «غير مؤهل لمواصلة شغل منصبه ولو لدقيقة إضافية»، في انتقاد يعكس حدة المواجهة السياسية بين الطرفين مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست.
تزامنًا مع مراسم تنصيب الكنيست الـ26، تظاهر مئات الأشخاص خارج مبنى البرلمان احتجاجًا على إشراك الأحزاب العربية في الحياة البرلمانية.
وشاركت في المظاهرة غاليا حوشن، والدة هدار التي قُتلت في مهرجان نوفا يوم 7 أكتوبر، وقالت: «ما يحدث الآن ينطوي على مفارقة ساخرة. الكنيست الإسرائيلي يُحتل من قبل أعدائنا. لا توجد كلمات تعبّر عن حجم الصدمة».
حزب «يشار مع ايزنكوت» يطرح حزمة قوانين لإلغاء تشريعات الحكومة السابقة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
مع افتتاح الدورة البرلمانية للكنيست، قدّم حزب «يشار!» بقيادة غادي آيزنكوت، بالتعاون مع كتل أخرى، مجموعة من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وآخر لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.
كما تضمنت الحزمة مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة.
ومن أبرز مشاريع القوانين المقدّمة:
إلغاء القانون الذي غيّر مكانة المستشارة القانونية للحكومة وصلاحياتها في مجالات إبداء الرأي القانوني والتمثيل والرقابة.
إلغاء التعديل على القانون الأساسي: القضاء.
إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم.
إلغاء التعديل على قانون الاتصالات (البث).
إلغاء ترتيبات تعذّر قيام رئيس الحكومة بمهامه الواردة في القانون الأساسي: الحكومة.
إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
غادر أعضاء كنيست من الأحزاب العربية القاعة خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، باستثناء رئيس القائمة العربية الموحدة (راعم)، منصور عباس، الذي بقي واقفًا.
بن غفير يقاطع أداء رئيس القائمة المشتركة اليمين الدستورية: «لمن يتعهد بالولاء.. لحماس؟»
قاطع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مراسم أداء رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين اليمين الدستورية، خلال حفل تنصيب الكنيست الـ26، مرددًا: «لمن يتعهد بالولاء.. لحماس؟».
أوحانا يرد على تقرير بشأن منصور عباس: حماس منظمة إرهابية سواء قيل ذلك في إطار تفاوض سياسي أم لا
علّق رئيس الكنيست أمير أوحانا على ما كشفه موقع «واي نت» بشأن نقل رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس رسالة إلى معسكر التغيير، أبدى فيها استعداده للاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية مقابل المشاركة في الكنيست الـ26.
وقال أوحانا: «من الواضح أن حماس منظمة إرهابية، سواء قيل ذلك من باب المجاملة ضمن مفاوضات سياسية أم لا».
وعقب تصريحات أوحانا، غادر عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب الديمقراطيين، قاعة الهيئة العامة للكنيست.
أوحانا خلال مراسم تنصيب الكنيست الـ26: فرصة كبيرة لتغيير المسار الذي يسلكه المجتمع الإسرائيلي وتحقيق الوحدة
هرتسوغ في افتتاح مراسم تنصيب الكنيست الـ26: نحو 80% من الشعب اختاركم.. تجنبوا انتخابات جديدة
افتُتحت مراسم تنصيب الكنيست الإسرائيلية الـ26، اليوم، بكلمة للرئيس إسحاق هرتسوغ، دعا فيها النواب إلى استغلال فترة ولايتهم لمواجهة التحديات القائمة وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وقال هرتسوغ إن «الدولة لا تُختبر في لحظات البطولة فحسب، بل لا تقل أهمية عن ذلك الاختبارات في الأيام العادية والحياة اليومية»، مضيفًا أن على الكنيست الحالية استنفاد أيام ولايتها في ظل المهام الكثيرة المطروحة أمامها.
وأشار إلى أن نحو 80% من الشعب الإسرائيلي صوّتوا للنواب المنتخبين، داعيًا إياهم إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنب انتخابات متكررة، ومؤكدًا أن الجمهور الذي منحهم ثقته يتطلع إلى حياة طبيعية يسودها الأمن والهدوء والاستقرار.
تقديم 67 توقيعًا للكنيست للمطالبة بتصويت عاجل على استبدال رئيس الكنيست وتعيين متان كاهانا
أُودعت لدى أمانة الكنيست 67 توقيعًا ضمن طلب لإجراء تصويت في أقرب وقت ممكن على استبدال رئيس الكنيست الحالي، وتعيين عضو الكنيست متان كاهانا خلفًا له.
يائير لابيد لنواب حزب «معًا»: إذا التزم بينيت وأنا الصمت، فهذا يعني أن أمورًا تجري خلف الكواليس
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال اجتماع كتلة حزب «معًا»، إن هناك قاعدة سارية في السياسة الإسرائيلية منذ 13 عامًا، مفادها: «إذا التزم بينيت وأنا الصمت، فهذه إشارة إلى أن أمورًا تحدث».
آيزنكوت: إسرائيل أمام مفترق طرق.. وسنعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية دون التخلي عن مبادئنا
قال رئيس حزب «يش!» غادي آيزنكوت إن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق أمني واستراتيجي واقتصادي ودولي، وصفه بأنه من أخطر المراحل التي مرت بها الدولة منذ تأسيسها.
وأضاف أن حزبه وضع خلال العام الماضي بوصلة سياسية لن يتخلى عنها، مؤكدًا التزامه بقيم وثيقة الاستقلال وبمبدأ الخدمة لجميع المواطنين، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، مشددًا: «لن نطوي هذه الراية».
وأوضح آيزنكوت أن حزبه سيعمل مع شركائه ويمد يده إلى جميع الأحزاب التي تتبنى المبادئ الأربعة التي طرحها، بهدف توسيع الائتلاف وتحقيق أوسع توافق وطني ممكن، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة ستعمل من أجل جميع المواطنين.
وشدد على أن التزامه بما وصفه بـ«تحالف الخادمين» ليس مجرد شعارات، معلنًا عزمه العمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت، من دون التخلي عن المبادئ، إلى جانب تعزيز منظومة الضوابط والتوازنات في مؤسسات الحكم.
نفتالي بينيت: نعمل على مساعدة آيزنكوت في تشكيل حكومة إصلاح صهيونية بأسرع وقت
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إن المعسكر الذي ينتمي إليه حصل على الأدوات اللازمة لتشكيل حكومة وصفها بأنها «جيدة لإسرائيل»، لكنه شدد على أن الوقت لا يسمح بالتأخير.
وأضاف بينيت أن جنود الاحتياط يطالبون بتغيير القيادة وتقاسم الأعباء، مؤكدًا أنه يبذل كل ما في وسعه لمساعدة غادي آيزنكوت على تشكيل «حكومة إصلاح صهيونية» في أسرع وقت، بما يتيح إطلاق ما وصفه بـ«ثورة الخادمين
سموتريتش يهاجم انتخاب رئيس للكنيست بأصوات الأحزاب العربية ويدعو متان كاهانا إلى رفض المنصب
قال وزير المالية ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إن تولي منصب رئيس الكنيست بأصوات ما وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" أمر غير شرعي، معتبرًا أن ذلك يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا وفقدانًا للبوصلة القيمية".
ودعا سموتريتش عضو الكنيست متان كاهانا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، ورفض تولي المنصب ما دام ذلك يتم بدعم من أحزاب قال إنها ترى في إقامة دولة إسرائيل "كارثة" وتسعى إلى تقويض حقها في الوجود.
ليبرمان: سنضطر إلى تقديم تنازلات.. ويجب إقرار قانون تجنيد يجتاز اختبار المحكمة العليا
قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إن حزبه وضع ثلاثة أهداف قبل الانتخابات، تمثلت في تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية والحريديم، والعمل على استبدال بنيامين نتنياهو.
وأضاف ليبرمان أن حزبه اعتقد بوجود أغلبية واسعة لدعم قانون تجنيد يسري على الجميع، وكان يأمل في الحصول على 61 مقعدًا، لكنه حصل على 48 مقعدًا فقط، ما فرض إعادة تقييم المواقف.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تقديم تنازلات، مشددًا على ضرورة صياغة قانون تجنيد يجتاز اختبار المحكمة العليا الإسرائيلية.
حزب «معًا»: ليران أفيشار بن حورين ستؤدي مهامها وفق القانون وقواعد الإدارة السليمة
أعلن حزب «معًا» أن ليران أفيشار بن حورين ستتولى منصبها وتعمل لخدمة الجمهور الإسرائيلي، وفقًا للقانون وقواعد الإدارة السليمة، بما يشمل الالتزام بترتيبات منع تضارب المصالح.
وأضاف الحزب أنها ستواصل العمل وفق المعايير التي التزمت بها خلال مسيرتها في المناصب العامة على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن بينها منصب المديرة العامة لوزارة الاتصالات ورئيسة ديوان المدير العام لمكتب رئيس الحكومة.
معسكر التغيير يطالب بإجراء التصويت على تغيير رئيس الكنيست غدًا.. ونواب «القائمة العربية الموحدة» يوقعون على دعم تعيين رئيس جديد
طالب معسكر التغيير، في طلب رسمي لتغيير رئيس الكنيست، رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا بإجراء التصويت على تعيين رئيس جديد غدًا.
وفي السياق ذاته، وقّع جميع أعضاء الكنيست عن حزب القائمة العربية الموحدة على وثيقة كتلية تدعم تعيين رئيس جديد للكنيست.
يائير غولان يدعو إلى تشكيل حكومة سريعًا: لا تستبعدوا الجمهور العربي
وقال غولان في تصريح: «أدعو جميع زملائي في المعسكر إلى تشكيل حكومة، وبسرعة، وعدم استبعاد الجمهور العربي».
الليكود: نتنياهو سيطرح غدًا تعيين جدعون ساعر وزيرًا للداخلية على مصادقة الحكومة
أعلن حزب الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض، غدًا، تعيين الوزير جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية للمصادقة عليه من قبل الحكومة.
وسبق لساعر أن شغل المنصب بين عامي 2013 و2014. وكان نتنياهو قد عرض المنصب في وقت سابق على عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي قرر التنازل عنه.
حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يعلن حزمة تشريعات مكثفة لإلغاء «الانقلاب القضائي» وإعادة إعمار الشمال وغلاف غزة
كما نُشر في i24NEWS: في كتلة آيزنكوت، تم التوصل إلى أن ماتان كاهانا سيكون رئيسًا للكنيست؛ وسيتولى ليبرمان منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن.