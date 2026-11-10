حزب «يشار مع ايزنكوت» يطرح حزمة قوانين لإلغاء تشريعات الحكومة السابقة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

مع افتتاح الدورة البرلمانية للكنيست، قدّم حزب «يشار!» بقيادة غادي آيزنكوت، بالتعاون مع كتل أخرى، مجموعة من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وآخر لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

كما تضمنت الحزمة مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة.

ومن أبرز مشاريع القوانين المقدّمة:

إلغاء القانون الذي غيّر مكانة المستشارة القانونية للحكومة وصلاحياتها في مجالات إبداء الرأي القانوني والتمثيل والرقابة.

إلغاء التعديل على القانون الأساسي: القضاء.

إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم.

إلغاء التعديل على قانون الاتصالات (البث).

إلغاء ترتيبات تعذّر قيام رئيس الحكومة بمهامه الواردة في القانون الأساسي: الحكومة.

إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.