نشر أول: كشف مراسل شؤون الحريديم، آري كالمان، مساء اليوم (الأحد) مع ميري ميخائيلي، عن مكالمة تحذيرية أجراها رئيس حزب شاس آرييه درعي مع قيادات حزب يهدوت هتوراه، قال لهم خلالها: "لقد وقعتم في الفخ". وجرت المكالمة بالتوازي مع المفاوضات السرية التي دارت بين كتلة التغيير والحريديم.

علمت i24NEWS أن درعي قال لممثلي حزب يهدوت هتوراة: "أنتم تقعون في فخ، فهم يريدون فقط أصوات الحريديم لتنصيب الحكومة، وبعد ذلك لن يسمح العرب بإسقاطها طوال فترة ولايتها".

إقرأ المزيد «يَشَار» والليكود في بيان مشترك: الاجتماع كان عملياً والحوار بين الطرفين سيتواصل | سعيد محاجنة, فراس حسن, بليغ صلادين

وفي وقت لاحق، تطرق إلى احتمال انضمام "شاس" إلى معسكر التغيير. وأكد: "من يعوّل على انضمام شاس إلى ائتلاف من لاحقوا طلاب المعاهد الدينية على مدى أربع سنوات، يجدر به أن يعود إلى أرض الواقع، لأن الواقع قد يصفعه على وجهه. لن تشارك شاس في حكومة كهذه، ولا تؤمن بإمكانية تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية بهذه الطريقة".