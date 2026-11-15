بايدن يهاجم نتنياهو في مذكراته: «ذكّرني بترامب ولم يتردد في ليّ المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه»

وجّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم بقائه السياسي على المدى القصير على احتياجات إسرائيل ومصالحها طويلة الأمد، وذلك في مقاطع جديدة من مذكراته التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال بايدن في كتابه الجديد «وعدني يا أميركا» (Promise Me, America)، إن مستوى الثقة بينه وبين نتنياهو لم يكن مرتفعاً، مشيراً إلى أنه كان يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بنزعات لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي تذكّره بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف بايدن أن نتنياهو كان يتعامل باستخفاف مع الحقيقة، ولم يتردد في «ليّ المؤسسات الديمقراطية» لخدمة احتياجاته ومصالحه الشخصية.

وجاءت هذه الانتقادات في فصل يتناول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاه من تطورات خلال الحرب في قطاع غزة، في إطار استعراض بايدن لسنواته الأربع في البيت الأبيض وعلاقته بالقيادة الإسرائيلية.

وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي السابق خلافات متراكمة مع نتنياهو، خصوصاً بشأن إدارة الحرب في غزة، والمرحلة التي تليها، والضغوط الأميركية المرتبطة بالملف الإنساني والسياسي.