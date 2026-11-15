بايدن يهاجم نتنياهو بمذكراته:ذكّرني بترامب ، لم يتردد بتسخير المؤسسات الديموقراطية لمصلحته
سمير أبو يونس استهدفه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة • قُتل سلفه في غارة خلال سبتمبر الماضي • المشتبه بهم الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر البحر الميت يحملون الجنسية التركية
الأخبار لحظة بلحظة، 15.11.26: أبرز أخبار اليوم، وآخر المستجدات، وأهم العناوين.
على أجندة الأخبار: تقارير من غزة تفيد بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد لواء رفح في حماس، سمير أبو يونس، بعد أن اغتيل سلفه في غارة خلال شهر سبتمبر الماضي.
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اعتقال إسرائيلي في قبرص بشبهة حيازة مخزن ذخيرة معبأ بالرصاص
أفادت وسائل إعلام قبرصية باعتقال مواطن إسرائيلي يبلغ نحو 30 عاماً في ميناء ليماسول، للاشتباه بحيازته مخزن ذخيرة محمّلاً بالرصاص داخل أمتعته.
وبحسب التقارير، كان المشتبه به يعتزم مغادرة قبرص على متن سفينة سياحية، وقد مثل صباح اليوم أمام المحكمة الجزئية في ليماسول، التي أمرت بتمديد توقيفه لمدة ثلاثة أيام، لإتاحة المجال أمام الشرطة لمواصلة التحقيق.
بايدن يهاجم نتنياهو في مذكراته: «ذكّرني بترامب ولم يتردد في ليّ المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه»
وجّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم بقائه السياسي على المدى القصير على احتياجات إسرائيل ومصالحها طويلة الأمد، وذلك في مقاطع جديدة من مذكراته التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال بايدن في كتابه الجديد «وعدني يا أميركا» (Promise Me, America)، إن مستوى الثقة بينه وبين نتنياهو لم يكن مرتفعاً، مشيراً إلى أنه كان يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بنزعات لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي تذكّره بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف بايدن أن نتنياهو كان يتعامل باستخفاف مع الحقيقة، ولم يتردد في «ليّ المؤسسات الديمقراطية» لخدمة احتياجاته ومصالحه الشخصية.
وجاءت هذه الانتقادات في فصل يتناول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاه من تطورات خلال الحرب في قطاع غزة، في إطار استعراض بايدن لسنواته الأربع في البيت الأبيض وعلاقته بالقيادة الإسرائيلية.
وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي السابق خلافات متراكمة مع نتنياهو، خصوصاً بشأن إدارة الحرب في غزة، والمرحلة التي تليها، والضغوط الأميركية المرتبطة بالملف الإنساني والسياسي.
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» اغتيال قائد لواء رفح في حركة حماس، سمير محمود حسن أبو يونس، في غارة جوية نُفذت الليلة الماضية في قطاع غزة.
وبحسب البيان، تولّى أبو يونس قيادة لواء رفح قبل نحو شهرين فقط، خلفاً للقائد السابق نائل أبو عبيد، الذي اغتيل في 15 سبتمبر/أيلول. وكان قد شغل قبل ذلك سلسلة من المناصب داخل اللواء، بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبة تل السلطان.
ووصف الجيش الإسرائيلي أبو يونس بأنه أحد كبار قادة حماس، وقال إنه وجّه عناصر اللواء لتنفيذ مخططات وعمليات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش، كما عمل على محاولة إعادة بناء القدرات العسكرية للواء وللحركة، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهما خلال الحرب.
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش يواصل استهداف قادة حماس في غزة، و«آخر ينضم إلى أسلافه في أعماق الجحيم».
تقارير فلسطينية: مقتل سمير أبو يونس، قائد لواء رفح التابع لحماس، في هجوم إسرائيلي