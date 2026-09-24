الاجتماع الذي "قضى" على حملة بن غفير الانتخابية

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، اجتماع تنسيق للحملة الانتخابية للكتلة التي تضم أحزاب الائتلاف، بمشاركة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب تقرير نشرته i24NEWS، ركز الاجتماع على تنسيق الرسائل الانتخابية وتعزيز قدرة الأحزاب على الوصول إلى الناخبين المحتملين، مع سعي كل حزب إلى تحفيز الفئات التي قد لا تخرج للتصويت يوم الانتخابات.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان بن غفير أن حزبه، «عوتسما يهوديت»، سيطالب في حال تشكيل حكومة مقبلة بالحصول على حقيبة الأمن، بينما يطالب بمنح حقيبة القضاء لعضو الكنيست طالي غوتليب. وكان بن غفير قد أعلن هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي، عارضًا أيضًا الخطوط الرئيسية لبرنامجه في الحقيبتين.

وأفادت i24NEWS بأن حزب الليكود أبدى تحفظًا على مطالب بن غفير، مشيرًا إلى أن حقيبتي الأمن والقضاء تُعدان من الحقائب الأساسية بالنسبة للحزب، رغم أن حكومات سابقة برئاسة الليكود أسندت هاتين الحقيبتين أحيانًا إلى شخصيات من خارج الحزب.

كما نقل التقرير عن الليكود مخاوف من ردود فعل في العالم العربي، ولا سيما في مصر والأردن، في حال تولي بن غفير حقيبة الأمن.

وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أفاد التقرير بأن الاجتماع يهدف أيضًا إلى تنسيق تحرك الأحزاب داخل الكتلة، في ظل تنافسها على أصوات الناخبين في المعسكر نفسه. وتبقى هذه التقديرات جزءًا من التحليل السياسي المرتبط بالحملة الانتخابية، وليست نتيجة انتخابية أو توقعًا لمسار الاقتراع.