إيزنكوت يفتح باب التحالفات.. لقاءات سرية مع رؤساء أحزاب تمهيدًا للانتخابات

النظام السياسي يدخل المرحلة الأخيرة قبل أربعة أيام فقط من إغلاق القوائم، حيث التقى هذا الأسبوع رئيس أركان الجيش السابق ورئيس حزب "يشير!"، غادي أيزنكوت، بشكل منفصل مع رؤساء أحزاب المعارضة.

يبحث أيزنكوت عن طرق مختلفة لإعادة تنظيم الكتلة لضمان خوض الانتخابات بشكل فعّال في اختبار صناديق الاقتراع، في حين أن خيار الاتحاد السياسي الإضافي مع نفتالي بينيت ما زال مطروحًا. في إطار هذه الاتصالات، اجتمع أيزنكوت بشكل منفصل أيضًا مع أفيغدور ليبرمان ويائير غولان بهدف محاولة التوصل إلى هيكل قوائم مثالي.

بالتوازي مع هذه التحركات، تُسجَّل تقلبات سياسية إضافية بعد أن أعلن جلعاد إردان أيضًا مساء اليوم انسحابه من خوض الانتخابات. انسحاب إردان يأتي في أعقاب قرار رئيس المعسكر الرسمي بني غانتس الترشح بمفرده ورفضه التحالف معه، انطلاقًا من موقف يرى أنه في غياب اتحاد واسع في الكتلة لا مكان لخطوة مشتركة.

على الجانب الآخر من الخريطة السياسية تُسجل أيضًا تغييرات، حيث انتقلت عضوة الكنيست تالي غوتليب إلى كتلة إيتمار بن غفير، بينما يصر عوفر فينتر على الترشح بشكل مستقل.

على خلفية ذلك يُمارَس ضغط كبير من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيق توحيدات سريعة في معسكر اليمين، بهدف منع فقدان أصوات حاسم في الأيام القليلة المتبقية حتى إغلاق القوائم.