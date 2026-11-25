شاس تهاجم آيزنكوت وليبرمان بعد إسقاط قانون تجميد اعتقالات المتخلفين عن التجنيد

هاجم حزب «شاس» غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، عقب سقوط مشروع قانون تجميد اعتقالات المتخلفين الحريديم عن الخدمة العسكرية، خلال التصويت في الهيئة العامة للكنيست، معتبراً أن مواقفهما تتناقض مع التصريحات التي يطلقانها بشأن تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية.

وقال الحزب، في بيان صدر عقب إسقاط مشروع القانون، إن آيزنكوت وليبرمان وأعضاء آخرين في معسكر اليسار، الذين يعلنون باستمرار نيتهم تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية، صوّتوا ضد اقتراح وصفه بأنه أساسي، ويهدف إلى وقف الاعتقالات إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي السياق ذاته، انتقد عضو الكنيست مئير بوروش، من حزب «يهدوت هتوراه»، المواقف التي تسمح، بحسب تعبيره، باستمرار تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، قائلاً إنه لا يمكن التصريح بالرغبة في تسوية القضية، بالتزامن مع السماح بتفاقم الخلافات.

وأكد بوروش أن حزبه لا يزال ملتزماً، في المقام الأول، بتسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، مشدداً على أن ذلك يمثل «شرطاً لا يمكن التنازل عنه».

ويأتي هذا السجال عقب سقوط مشروع القانون الذي كان يهدف إلى تجميد اعتقالات المتخلفين الحريديم عن التجنيد، بعدما صوّت معسكر رئيس حزب «ياشر!» غادي آيزنكوت ضده في الكنيست.