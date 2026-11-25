معسكر آيزنكوت يُسقط مشروع قانون تجميد اعتقال المتخلفين الحريديم عن التجنيد في الكنيست
يوم حافل بالقرارات في الجلسة العامة، مع إقرار تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بالقراءة التمهيدية • النائبة أوريت فركاش هكوهين رحّبت بالمضي قدمًا في مقترحها لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر
التطورات السياسية في الكنيست وتشكيل حكومة إسرائيلية أولا بأول 25.11.2026:
شاس تهاجم آيزنكوت وليبرمان بعد إسقاط قانون تجميد اعتقالات المتخلفين عن التجنيد
هاجم حزب «شاس» غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، عقب سقوط مشروع قانون تجميد اعتقالات المتخلفين الحريديم عن الخدمة العسكرية، خلال التصويت في الهيئة العامة للكنيست، معتبراً أن مواقفهما تتناقض مع التصريحات التي يطلقانها بشأن تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية.
وقال الحزب، في بيان صدر عقب إسقاط مشروع القانون، إن آيزنكوت وليبرمان وأعضاء آخرين في معسكر اليسار، الذين يعلنون باستمرار نيتهم تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية، صوّتوا ضد اقتراح وصفه بأنه أساسي، ويهدف إلى وقف الاعتقالات إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي السياق ذاته، انتقد عضو الكنيست مئير بوروش، من حزب «يهدوت هتوراه»، المواقف التي تسمح، بحسب تعبيره، باستمرار تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، قائلاً إنه لا يمكن التصريح بالرغبة في تسوية القضية، بالتزامن مع السماح بتفاقم الخلافات.
وأكد بوروش أن حزبه لا يزال ملتزماً، في المقام الأول، بتسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، مشدداً على أن ذلك يمثل «شرطاً لا يمكن التنازل عنه».
ويأتي هذا السجال عقب سقوط مشروع القانون الذي كان يهدف إلى تجميد اعتقالات المتخلفين الحريديم عن التجنيد، بعدما صوّت معسكر رئيس حزب «ياشر!» غادي آيزنكوت ضده في الكنيست.
معسكر آيزنكوت يُسقط مشروع قانون تجميد اعتقال المتخلفين الحريديم عن التجنيد في الكنيست
رئيس الكنيست الجديد متان كاهانا يعقد أول اجتماع عمل مع رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت
أعلن المتحدث باسم الكنيست أن رئيس البرلمان الجديد، متان كاهانا، عقد أول اجتماع عمل له مع رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، في إطار بدء مهامه الرسمية.
الكنيست يصادق مبدئيا على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي اندلعت في أعقابه.
وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست أوريت فرش هكوهين، من حزب «ياشر! مع آيزنكوت»، وينص على أن تتولى اللجنة التحقيق في أحداث الهجوم ومجريات الحرب، خلال الفترة الممتدة من انتهاء عملية «الجرف الصامد» عام 2014 وحتى استعادة جثمان آخر مختطف إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.
وقال حزب «ياشار!» إن تشكيل لجنة التحقيق يمثل واجبا وطنيا وأخلاقيا تجاه عائلات القتلى وجميع المواطنين الإسرائيليين، بهدف كشف الحقيقة واستخلاص العبر من الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأعقبته، مؤكدا عزمه مواصلة العمل حتى إقامة اللجنة فعليا.
وعقب التصويت، قالت فرش هكوهين إن الكنيست يقوم اليوم بما كان ينبغي على حكومة جديرة بالمسؤولية أن تنجزه خلال جلسة حكومية واحدة، مضيفة: «اليوم نقيم لجنة تحقيق رسمية، وهذه بداية التصحيح، من أجل جميع مواطني إسرائيل».
ويأتي التصويت في ظل استمرار الخلاف السياسي داخل إسرائيل بشأن آلية التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، والجهة التي ينبغي أن تتولى تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الهجوم وإدارة الحرب.
على خلفية المفاوضات مع آيزنكوت.. رئيس حزب «يهدوت هتوراه» يدخل مكتب نتنياهو
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء
مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة.. لقاء جديد بين حزبي «ياشر!» والليكود اليوم
من المقرر أن يعقد ممثلو حزب «ياشر!» وممثلو حزب الليكود جولة جديدة من المحادثات الائتلافية، اليوم، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في إطار المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وتأتي المحادثات بالتزامن مع تبادل الاتهامات والتصريحات بين القوى السياسية، وسط استمرار الاتصالات الرامية إلى بلورة تفاهمات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
كاتس يهاجم ليبرمان بعد اتهاماته بشأن الشاباك: فقد صلته بالواقع
شنّ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوما على رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، ردا على تصريحاته بشأن استخدام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد قادة معسكر التغيير.
ووصف كاتس، اتهامات ليبرمان بأنها «ادعاءات عبثية»، نافيا استخدام رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاستهدافه أو استهداف المقربين منه، ومعتبرا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وقال كاتس إن ليبرمان «فقد صلته بالواقع»، على حد تعبيره، مضيفا أن تصريحاته الأخيرة قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن موافقته على المشاركة في حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية التي وصفها بأنها داعمة للإرهاب، خلافا لتعهداته السابقة.
وختم كاتس بالقول إن الاحتمالين قد يكونان صحيحين معا، في تصعيد جديد للتراشق السياسي بين الجانبين على خلفية المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
حزب الديمقراطيين: لن نسمح بتمرير الانقلاب القضائي من الباب الخلفي
أعلن حزب «الديمقراطيين» رفضه لأي اتفاق سياسي مع حزب الليكود والأحزاب الحريدية لا يضمن له المشاركة في رسم السياسات الحكومية، محذرا من استخدام أصوات نوابه لتشكيل الحكومة مع استبعادهم من اتخاذ القرارات.
وقال الحزب، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه لن يقبل بأن تكون مقاعده الثمانية ضرورية لتشكيل الحكومة، بينما يُحرم من التأثير في توجهاتها وسياساتها.
وأضاف أنه لن يوقع على أي اتفاق يقود إلى استمرار سياسات الحكومة المنتهية ولايتها، مشددا على ضرورة الحصول على إجابات واضحة تضمن إحداث تغيير حقيقي في المسار السياسي.
وأكد الحزب رفضه السماح بتمرير ما وصفه بـ«الانقلاب القضائي» من الباب الخلفي، في إشارة إلى مخاوفه من أن تتضمن التفاهمات السياسية المرتقبة خطوات تعيد إحياء التغييرات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.
ليبرمان: يمكن الإعلان عن حكومة بأغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل
كشف رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، عن إجراء محادثات متقدمة خلال ساعات الليل بين ممثلين عن حزب غادي آيزنكوت وحزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، معتبرا أن تشكيل حكومة تحظى بأغلبية يهودية واضحة بات ممكنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وقال ليبرمان، في مقابلة مع إذاعة «كان ريشت بيت»، إنه لن تكون هناك حكومة أقلية، بل حكومة تستند إلى أغلبية يهودية، في إشارة إلى الجهود الجارية لتشكيل ائتلاف بديل للحكومة الحالية.
وفي السياق ذاته، نقل مصدر في معسكر التغيير إلى قناة i24NEWS أن تشكيل الحكومة الجديدة وأداءها اليمين الدستورية قد يستغرقان 24 ساعة فقط من لحظة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق.
وفي موازاة ذلك، شنّ ليبرمان هجوما على رئيس الوزراء ووزير الأمن، متهما إياهما بأن «الرغبة الجامحة في السلطة تفقدهما صوابهما».
كما قال، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه لن يفاجأ إذا تبيّن أن جهات حكومية استخدمت أو لا تزال تستخدم جهاز الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) وأجهزة أخرى ضد قادة معسكر التغيير، من دون أن يقدم في التصريح تفاصيل أو أدلة على هذه الاتهامات.