غولان بعد توقيع الاتفاق الائتلافي مع آيزنكوت: وعدنا بإسقاط نتنياهو وسنفعل
ليبرمان يؤكد: «حكومة التغيير بدأت تتبلور»، وحذّر من مناورة لنتنياهو • الحاخام هيرش عاد للبلاد وسيحسم ما إذا كان حزب «يهدوت هتوراة» سيدخل الحكومة • استئناف المحادثات بين يشار والديموقراطيين
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غولان بعد توقيع الاتفاق الائتلافي مع آيزنكوت: وعدنا بإسقاط نتنياهو وسنفعل
أكد رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان، عقب توقيع الاتفاق الائتلافي مع حزب «ياشر!» برئاسة غادي آيزنكوت، أن حزبه متمسك بتعهداته الانتخابية الرامية إلى استبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والدفاع عن الديمقراطية.
وقال غولان، في منشور على منصة «إكس»، إنه يدعو جميع الأطراف السياسية إلى استكمال التفاهمات وتوقيع الاتفاقات في أقرب وقت ممكن، بهدف تشكيل حكومة جديدة وقيادة إسرائيل نحو مسار مختلف.
وأضاف: «هذه مهمة حياتنا»، في إشارة إلى مساعي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.
بينيت يلتقي رون ديرمر ويجري معه محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل
أفاد موقع «واينت» بأن رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت يجري خلال الأيام الأخيرة محادثات مباشرة مع الوزير السابق رون ديرمر، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
وذكر الموقع أن بينيت وديرمر عقدا لقاءً في إطار هذه الاتصالات، مشيراً إلى أن ديرمر بات عملياً المسؤول عن إدارة ملف بينيت داخل حزب الليكود.
وأكد بينيت هذه الاتصالات في بيان صحفي، قال فيه إنه التقى نتنياهو ومقربين منه، مشدداً على اعتقاده بأن الخيار الأفضل لإسرائيل وللجمهور الذي يؤدي الخدمة العسكرية هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة غادي آيزنكوت في المرحلة الأولى.
ووصف بينيت الحكومة التي يدعو إلى تشكيلها بأنها «حكومة تحالف الخادمين»، موضحاً أنها ستعمل على تجنيد الحريديم وإعطاء الأولوية لمن يؤدون الخدمة العسكرية.
حزب «الديمقراطيون» يحصل على 4 حقائب وزارية في حكومة التغيير برئاسة آيزنكوت
اتفق حزبا «ياشر!» برئاسة غادي آيزنكوت و«الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، ضمن الاتفاق الائتلافي بينهما، على منح حزب غولان أربع حقائب وزارية في حكومة التغيير المرتقبة.
وبموجب الاتفاق، سيحصل «الديمقراطيون» على حقائب الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، والعمل والرفاه، والاتصالات، والثقافة والرياضة، التي ستتضمن إنشاء إدارة جديدة للديمقراطية.
ويأتي الاتفاق في إطار المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة تغيير برئاسة آيزنكوت، وسط تحركات سياسية لتوسيع قاعدة الدعم الائتلافي.
آيزنكوت وغولان يتوصلان إلى اتفاق ائتلافي بين حزبيهما
أعلن حزب «ياشر!» برئاسة غادي آيزنكوت وحزب «الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، التوصل إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين.
وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن الطرفين، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق أو بنوده.
بينيت: لن أنضم إلى معسكر نتنياهو.. يجب تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت
أكد رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت أنه لن ينضم إلى معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة غادي آيزنكوت.
وقال بينيت إن «البديل الأفضل بفارق كبير هو إقامة حكومة وحدة صهيونية برئاسة غادي آيزنكوت في المرحلة الأولى»، معتبراً أن الخيار الآخر يتطلب تقديم تنازلات كبيرة بشأن تجنيد اليهود الحريديم وإصلاحات خدمة العسكريين، إلى جانب الاعتماد على أحزاب عربية لا تُعرّف نفسها بأنها صهيونية، وهو ما وصفه بأنه خيار أقل ملاءمة.
وجاءت تصريحات بينيت في بيان صادر عن حزبه، أوضح فيه أنه عقد خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع آيزنكوت ونتنياهو ومقربين منهما، وأنه سيواصل هذه الاتصالات كلما اقتضت الحاجة، مؤكداً أن تحركاته تجري بعلم آيزنكوت الكامل.
وشدد البيان على أن حزب «معاً» لن ينتقل تحت أي ظرف إلى معسكر نتنياهو، محذراً من أن الأخير قد يستغل المفاوضات لإهدار الوقت المتبقي أمام آيزنكوت، والبالغ 24 يوماً، لتشكيل الحكومة.
الحاخام هيرش يصل إلى إسرائيل وسط ترقب لموافقته على الاتفاق الائتلافي مع آيزنكوت
وصل زعيم عالم التوراة، الحاخام هيرش، قبل وقت قصير إلى مطار بن غوريون، قبل أن يتوجه إلى منزله في حي «جفعات هَيشيڤاه» بمدينة بني براك.
وتترقب حزبا «ياشر!» و«يهدوت هتوراه» موافقة الحاخام على الاتفاق الائتلافي بينهما، في خطوة قد تمهّد للانتقال إلى المراحل التالية من الاتصالات السياسية بشأن تشكيل الحكومة.
ليبرمان: حكومة التغيير تتبلور.. ولا أستبعد أن يعرض نتنياهو التناوب مع آيزنكوت في «مناورة سياسية»
قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إن ملامح حكومة التغيير بدأت تتبلور، محذراً من أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحاول إحباط تشكيلها بكل الوسائل.
وأضاف ليبرمان أنه لا يستبعد أن يقترح نتنياهو على غادي آيزنكوت اتفاقاً لتناوب رئاسة الحكومة، يتولى بموجبه نتنياهو المنصب الثاني في التناوب، لكنه شدد على أن مثل هذا العرض سيكون، بحسب تقديره، «مناورة سياسية» لا أكثر.
وأشار إلى أن نتنياهو، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها المحكمة أمس، يرغب أكثر من أي وقت مضى في إجراء انتخابات جديدة، ولذلك سيعمل على إطالة المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة حتى اللحظة الأخيرة، والبحث عن ذريعة لإفشالها.
وتابع ليبرمان أن نتنياهو، حتى في حال نجاح تشكيل حكومة كهذه، سيحاول إحداث أزمة سياسية خلال أشهر قليلة، بهدف دفع إسرائيل مجدداً نحو انتخابات مبكرة، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى أخذ هذا الاحتمال في الحسبان.
يهدوت هتوراه: لا نبحث حالياً توزيع الحقائب والمناصب في إطار الاتصالات مع آيزنكوت
أكد حزب «يهدوت هتوراه» أنه لا يناقش في هذه المرحلة توزيع الحقائب الوزارية أو المناصب، وذلك على خلفية الاتصالات الجارية مع رئيس حزب «ياشر!» غادي آيزنكوت.
وقال الحزب، في بيان، إن التقارير التي تحدثت عن بحث توزيع المناصب لا تعكس حقيقة المفاوضات، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة حالياً تقتصر على تنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية اليهودية ودارسي التوراة، وضمان استقلالية التعليم الحريدي، والحفاظ على الوضع القائم وطابع إسرائيل اليهودي.
وشدد الحزب على أن هذه الملفات كانت ولا تزال في صدارة أولوياته، في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن إمكانية التعاون مع آيزنكوت.
آيزنكوت ويعقوب آشر ينتظران عودة الحاخام هيرش إلى إسرائيل لبدء مفاوضات رسمية
ينتظر رئيس حزب «ياشر!» غادي آيزنكوت والنائب يعقوب آشر عودة الحاخام هيرش إلى إسرائيل، ظهر اليوم، للحصول على الضوء الأخضر لبدء مفاوضات رسمية، وذلك عقب تفاهمات سرية توصل إليها الحزبان.