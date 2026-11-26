غولان بعد توقيع الاتفاق الائتلافي مع آيزنكوت: وعدنا بإسقاط نتنياهو وسنفعل

أكد رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان، عقب توقيع الاتفاق الائتلافي مع حزب «ياشر!» برئاسة غادي آيزنكوت، أن حزبه متمسك بتعهداته الانتخابية الرامية إلى استبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والدفاع عن الديمقراطية.

وقال غولان، في منشور على منصة «إكس»، إنه يدعو جميع الأطراف السياسية إلى استكمال التفاهمات وتوقيع الاتفاقات في أقرب وقت ممكن، بهدف تشكيل حكومة جديدة وقيادة إسرائيل نحو مسار مختلف.

وأضاف: «هذه مهمة حياتنا»، في إشارة إلى مساعي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.