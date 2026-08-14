أعضاء كنيست ومرشحون آخرون لقائمة الليكود توجهوا مؤخرًا إلى حزب "الوحدة" الجديد الذي أسسه جلعاد أردان في محاولة لجس النبض وفحص ما إذا كان لا يزال بالإمكان الانضمام إليه. تأتي خطوة أعضاء الكنيست على خلفية الانتخابات التمهيدية المزدحمة في الحزب، وإمكانية أن يبقى الكثير منهم دون مكان واقعي في القائمة، أو حتى خارجها.

أفادت مصادر مطلعة لـ i24NEWS أن المقربين من أردان يدرسون هذه التوجهات بكل جدية، وقد أبلغوا المتوجهين أنه من أجل الانضمام للحزب عليهم الالتزام بمبادئ أساسية واضحة: عدم الجلوس في حكومة ضيقة، والالتزام بدفع تجنيد الحريديم للجيش الإسرائيلي والعرب للخدمة الوطنية. وبمجرد أن يتعهد المتوجهون بهذه المبادئ، سيتم النظر في انضمامهم.

ستُجرى الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يوم الاثنين المقبل، والعدد الكبير من المرشحين والأماكن المضمونة التي منحت الى حلفاء نتنياهو في القائمة يدفع العديد من أعضاء الكنيست الحاليين إلى إعادة حساب مسارهم.