رد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الأحد) على تصريحات مقدم برنامج "الوطنيون" في القناة 14، يانون ماغيل، الذي وصف أيزنكوت الليلة الماضية في برنامجه بـ"قرد، شرقي مغربي". وفي مقابلة مع "راديو الشمال"، قال نتنياهو: "هذا تصريح غير لائق بتاتًا، وأنا أدينه، وكنت أتمنى لو أن غادي أيزنكوت يدين جميع التصريحات التي صدرت عن جالي ألبين وآخرين حول أن الليكوديين شمبانزيات وبابونات - هذا غير لائق وهذا غير لائق".

غادي أيزنكوت ردّ هذا الصباح مرة أخرى على تصريحات يانون ماغيل مساء أمس في مؤتمر "مستقبل للغلاف" في سديروت جنوب إسرائيل، وقال إن ماغيل هو "إنسان حقير". وأضاف أيزنكوت عن تصريح ماغيل أمس: "هذا تصريح مهووس، أنني قرد مغربي. الأسبوع الماضي تحدث عن العائلات، الصوت صوت ينون واليدين يدا نتنياهو. لا مكان لهذا في الخطاب الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يخفي الشرقيين في حزبه".

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وقال ايزنكوت"وُلد والديَّ في المغرب وهاجرا إلى إسرائيل، نشأتُ في طبريا والتحقتُ بالجيش وارتديتُ الزي العسكري مع جميع الناس في البلاد. طوال كل مناصبي حتى منصب رئيس الأركان، لم يسألني أحد ما أنا. لا أتوقع من يانون مَاغيل أي شيء، فهو يقول كل يوم شيئًا مقززًا آخر. هذه ثقافة الانقسام، والكذب، والخوف، لتحريك الجماهير إلى صناديق الاقتراع".

كما هو معروف، قال يانون مَاغَيل في برنامج "الوطنيون" عن أيزنكوت: "أنت تفرح لأنه شرقي؟ يضعون قرد ومن خلفه كل الأشكنزيين النخبويين الذين يديرونه. (رونين) مانليس يديره ويقول له ماذا يقول. هو قرد شرقي مغربي."

بعد بث البرنامج مساء أمس، ورد تعليق نيابة عن أيزنكوت: "أحد كبار أبواق نتنياهو وصف المرشح لرئاسة الحكومة بالقرد - فقط لأنه شرقي. الخوف من الخسارة يكشف حقيقتكم القبيحة، ورأيكم عن جمهور ضخم ومدهش درجتم على احتقاره لعشرات السنين. نحن نراكم."