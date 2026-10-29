يائير غولان يهاجم نتنياهو: "حملة نزع شرعية قبيحة ضد إرادة الجمهور العربي"

هاجم رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية الاشتباه في تدخل دولة معادية في الانتخابات، متهمًا إياه بمحاولة التشكيك في نتائج الاقتراع عبر «حملة قبيحة لنزع الشرعية عن إرادة الجمهور، وعن الجمهور العربي خصوصًا».

وأضاف غولان أن «كل شبهة حقيقية تتعلق بالمساس بنزاهة الانتخابات يجب التحقيق فيها حتى النهاية»، لكنه شدد على ضرورة عدم نسيان أن «أخطر خيانة وتدخل قطري» حدثا، بحسب قوله، داخل مكتب نتنياهو.

وتابع غولان أن حزبه لا يزال ينتظر إقالة أوريخ، مضيفًا: «حتى ذلك الحين، فليواصل نتنياهو النباح، ونحن سنواصل العمل. الجمهور أقاله، وسنحرص على أن يغادر مقعده».