الليكود يصف قضية "شبهات التدخل القطري" بـ"رعمغيت": "يجب عدم استبدال رئيس الكنيست بأصوات جرى شراؤها" | تحديثات
i24NEWS تنقل جميع نتائج التصويت خلال عملية فرز الأصوات • الليكود يتصدر بـ26 مقعدًا، "يشار!" بقيادة أيزنكوت يحصل على 21 مقعدًا • صورة الكتل: كتلة نتنياهو مع 53 مقعدًا، وكتلة التغيير عند 48 مقعدًا
انتخابات 2026: قناة i24NEWS تواكب الأحداث ببث خاص مع أفضل المراسلين والمحللين، إلى جانب تحديثات مستمرة من عملية فرز الصناديق التي بدأت الليلة الماضية ومن المتوقع أن تستمر في الأيام المقبلة، حتى إعلان رسمي من لجنة الانتخابات حول النتائج النهائية.
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يائير غولان يهاجم نتنياهو: "حملة نزع شرعية قبيحة ضد إرادة الجمهور العربي"
هاجم رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية الاشتباه في تدخل دولة معادية في الانتخابات، متهمًا إياه بمحاولة التشكيك في نتائج الاقتراع عبر «حملة قبيحة لنزع الشرعية عن إرادة الجمهور، وعن الجمهور العربي خصوصًا».
وأضاف غولان أن «كل شبهة حقيقية تتعلق بالمساس بنزاهة الانتخابات يجب التحقيق فيها حتى النهاية»، لكنه شدد على ضرورة عدم نسيان أن «أخطر خيانة وتدخل قطري» حدثا، بحسب قوله، داخل مكتب نتنياهو.
وتابع غولان أن حزبه لا يزال ينتظر إقالة أوريخ، مضيفًا: «حتى ذلك الحين، فليواصل نتنياهو النباح، ونحن سنواصل العمل. الجمهور أقاله، وسنحرص على أن يغادر مقعده».
بلِياك يطالب سولبرغ بعقد اجتماع سري عاجل للجنة الانتخابات وعرض الأدلة على شبهات المساس بنزاهة الاقتراع
توجّه عضو الكنيست فلاديمير بلياك (يش عتيد) إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل لهيئة رئاسة اللجنة، على خلفية الشبهات المتعلقة بالمساس بنزاهة الانتخابات الإسرائيلية، ثم عرض الأدلة التي تستند إليها هذه الشبهات.
وكتب بلياك إلى سولبرغ أنه «ليس واضحًا على الإطلاق من الجهة التي عرضت أمامك هذه الشبهات، والأهم من ذلك، ما الأدلة التي قُدّمت».
وأضاف أن الشرطة نشرت في وقت سابق اليوم توضيحًا أكدت فيه، خلافًا لما ادعته جهات سياسية، أنه لا توجد أدلة على وقوع مساس منهجي بنزاهة الانتخابات.
الليكود يصف القضية بـ"رعمغيت": "يجب عدم استبدال رئيس الكنيست بأصوات جرى شراؤها"
وصف حزب الليكود القضية المتعلقة بالاشتباه في تدخل قطري في الانتخابات الإسرائيلية بأنها «رعمغيت»، معتبرًا أنها «اعتداء على الديمقراطية» يهدف، بحسب ادعائه، إلى فرض سيطرة أجنبية على الكنيست، و«أسلمة إسرائيل»، وإسقاط حكم اليمين تمهيدًا للتراجع وهزيمة الجيش الإسرائيلي في مختلف الجبهات، وفي مقدمتها إيران.
وأضاف الحزب أن القضية تمثل «زلزالًا سياسيًا واضطرابًا غير مسبوق»، وقال إنه بعد اتضاح محاولات جهات أجنبية السيطرة على الكنيست، «لا يجوز لأي حزب صهيوني التعاون مع القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، أو استبدال رئيس الكنيست بأصوات جرى شراؤها نقدًا، أو تشكيل حكومة تشكل خطرًا على إسرائيل».
شبهات بتدخل قطري في الانتخابات الإسرائيلية عبر تحويل «مبالغ مالية ضخمة» للتأثير في النتائج
أفادت تقارير بوجود شبهات حول تحويل قطر «مبالغ مالية ضخمة جدًا» بهدف التأثير في نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أُلقي القبض على عدد من المشتبه بهم الإضافيين في إطار التحقيق بشبهات تقديم رشاوى مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة.ولا تزال هذه المعلومات في إطار الشبهات قيد التحقيق، ولم تُعلن نتائج نهائية تثبت الاتهامات.
رئيس الشاباك يسلّم سولبرغ «معلومات قوية» عن تدخل دولة أجنبية في الانتخابات.. والاشتباه يتجه إلى قطر
فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» تحقيقًا للاشتباه في تدخل دولة أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وسط شبهات تشير إلى قطر، وفقًا للتقرير.
وبحسب المعلومات الواردة، أجرى رئيس الشاباك دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ محادثة مساء أمس، نقل خلالها زيني إلى سولبرغ ما وصفه التقرير بأنه «معلومات قوية» تدعم الشبهات المتعلقة بالتدخل الأجنبي.
ويأتي ذلك بعد أن اتهم حزب الليكود جهات في المجتمع العربي بـ«سرقة الانتخابات»، وسلّم سولبرغ تسجيلات قال إنها تتضمن اعترافات من أشخاص بتقديم رشاوى للناخبين باستخدام قسائم وقود وأموال نقدية.
وأشار التقرير إلى أن الشبهات لا تستند إلى المواد التي قدّمها الليكود وحدها، بل تشمل أيضًا مواد جمعها الشاباك في إطار تحقيقه.
سموتريتش يطالب الشاباك بالتحقيق مع قادة الأحزاب العربية بشبهات رشوة انتخابية
دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» إلى التحقيق مع قادة الأحزاب العربية، على خلفية شبهات تتعلق بتدخل دولة أجنبية في الانتخابات وتمويل انتخابي يُشتبه في ارتباطه بجهات إسلامية.
وقال سموتريتش إن «الاشتباه في التأثير على الانتخابات بأموال إسلامية أجنبية يشكّل اختبارًا لدولة إسرائيل»، مطالبًا بالتحقيق مع قادة الأحزاب العربية لدى الشاباك في اليوم نفسه.وأضاف: «لن تُباع دولة إسرائيل للإسلام الراديكالي بأموال الإرهاب».
وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل تداول مزاعم بشأن تمويل أجنبي وشبهات رشوة انتخابية، من دون أن تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن أدلة تثبت هذه الاتهامات أو نتائج تحقيق رسمي بشأنها.
بن غفير يطالب باعتقال قادة الأحزاب العربية بشبهة تلقي أموال قطرية للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية
وقال رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إن الشاباك ينبغي أن يأمر باعتقال قادة الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في القضية، إلى جانب بقية المشتبه بهم، بمن فيهم جهات في جماعة الإخوان المسلمين والجهات المرتبطة بها، إذا توافرت أسباب قانونية تبرر الاعتقال
تحديث فرز الأصوات: القائمة المشتركة تستعيد تقدمها على حساب القائمة العربية الموحدة
أظهر التحديث الأخير لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية استعادة القائمة المشتركة تقدمها على حساب القائمة العربية الموحدة، مع بقاء خريطة المقاعد على حالها: 53 مقعدًا لمعسكر بنيامين نتنياهو، و48 لمعسكر غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب العربية.
وجاء توزيع المقاعد وفق التحديث كالتالي: الليكود 26 مقعدًا، «يَشار!» بقيادة آيزنكوت 21، «معًا» 12، القائمة المشتركة 12، الديمقراطيون 8، والقائمة العربية الموحدة 7 مقاعد.
كما حصل كل من يسرائيل بيتينو، ويهدوت هتوراه، وشاس، وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد لكل منها، فيما نالت الصهيونية الدينية وحزب «هوية» 6 مقاعد.
وتشير هذه النتائج إلى استمرار غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين، مع بقاء النتائج مرتبطة باستكمال إجراءات الفرز وإعلان النتائج النهائية.
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لجنة الانتخابات تتوقع انتهاء فرز المغلفات المزدوجة حتى ساعات بعد ظهر اليوم
بعد فرز نحو 91% من الأصوات، تتقدم القائمة العربية الموحدة على حساب القائمة المشتركة.
لا يزال تحالف نتنياهو يحتفظ بـ 53 مقعدًا، وتحالف آيزنكوت بـ 48 مقعدًا، والأحزاب العربية بـ 19 مقعدًا. أما الليكود فيحتفظ بـ 26 مقعدًا، وياشار بـ 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة بـ 12 مقعدًا، والديمقراطيون بـ 8 مقاعد، ورعام بـ 8 مقاعد، ويهودية التوراة الموحدة بـ 7 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بـ 7 مقاعد، وشاس بـ 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت بـ 7 مقاعد، والصهيونية الدينية وزيهوت بـ 6 مقاعد.
تم فرز 90.4% من الأصوات، ولم يطرأ أي تغيير على ترتيب الكتل. وتحتل كتلة نتنياهو 53 مقعدًا، وكتلة التغيير 48 مقعدًا، والأحزاب العربية 19 مقعدًا.
يتصدر الليكود القائمة بـ 26 مقعدًا، يليه حزب يشار! بـ 21 مقعدًا، ثم كتلة معًا بـ 12 مقعدًا، والقائمة المشتركة بـ 12 مقعدًا أيضًا. أما الديمقراطيون فلهم 8 مقاعد، بينما يحتل كل من رعام، وإسرائيل بيتنا، وتوراة اليهودية الموحدة، وعوتسما يهوديت، وشاس 7 مقاعد. ويحتل كل من الصهيونية الدينية وزهوت 6 مقاعد.