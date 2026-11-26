آيزنكوت يمضي قدمًا نحو تشكيل الحكومة: وفقًا لخطة رئيس حزب «يشار!»، من المتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، حسبما أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية نداف إليملخ مساء اليوم الخميس. وفي غضون ذلك، توصل إلى تفاهمات بشأن اتفاقات ائتلافية مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان، فيما لا يزال رئيس حزب «معًا» نفتالي بينيت خارج المفاوضات في هذه المرحلة.

بالتوازي، تجري محادثات بين «يَشار!» و«الليكود». ويرى مقرّبون من آيزنكوت وفي معسكر التغيير أن هذه المفاوضات تماطلت واستمرت أكثر مما ينبغي. ولذلك، كما يقولون، فإنهم لا يوقفون الاتصالات الأخرى.

وفي هذا السياق، أعرب ليبرمان أمام آيزنكوت عن مخاوفه من أن يحاول نتنياهو إفشال تشكيل حكومة أقلية. كما تسود مخاوف في كتلة آيزنكوت من أن تنهار محاولات تشكيل الحكومة بسبب مطالبة بينيت باستغلال مزيد من الوقت المتاح لتشكيل الحكومة وعدم التسرع.

في غضون ذلك، كشف عميئيل يارحي مساء اليوم عن إنذار بينيت لنتنياهو ومطلبه: أن يعلن صراحةً استعداده لشغل المنصب ثانيًا في إطار التناوب. وخلال محادثات مع مقربين من نتنياهو، وجّه بينيت إنذارًا وحدد موعدًا قريبًا، مؤكدًا أنه إذا لم يعلن نتنياهو بحلوله استعداده لشغل المنصب بعد آيزنكوت في إطار التناوب، فسينضم بينيت إلى حكومة الأقلية التي يشكلها آيزنكوت.

قال بينيت في محادثات مع مقربين من نتنياهو إنه بمجرد أن يعلن نتنياهو استعداده لتناوب رئاسة الحكومة، سيكون بمقدوره تشكيل حكومة وحدة خلال يوم واحد.