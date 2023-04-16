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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب 15 مسدسا عبر نهر الأردن

i24news

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الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية
Israel Defense Forcesالجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية

رصدت وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي سيارتين وتحركات مشبوهة في وقت سابق اليوم بالقرب من كيبوتس نيفي أور في غور بيسان

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي في لواء الشمال وشرطة إسرائيل عملية تهريب 15 مسدسًا واعتقلوا ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم بالتهريب.

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وبحسب بيان صادر عن الجيش فقد رصدت وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي سيارتين وتحركات مشبوهة في وقت سابق اليوم بالقرب من كيبوتس نيفي أور في غور بيسان.

وانطلق الجنود برفقة أفراد من الوحدة الخاصة يجال التي تكافح مهربي المخدرات إلى مكان الحادث واستولوا على السيارة المشتبه بها وفيها 15 مسدسا وثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتهريب.ووفق الإجراءات المتبعة، تم نقل المشتبه بهم والسيارة والأسلحة المضبوطة إلى شرطة إسرائيل لمزيد من التحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أحبط قبل نحو شهرين محاولة تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية حيث تم وضع اليد على أربعة أسلحة نارية وعدة ذخائر قيمتها نحو 150 ألف شيكل وتم اعتقال المهرب المشتبه به.

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