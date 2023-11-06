العاهل الأردني كان من المفترض أن يكون على متن الطائرة التي أسقطت المساعدات في غزة

وذكر التقرير أن خطوة اسقاط المساعدات في غزة جرت بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن العاهل الأردني عبد الله الثاني كان من المفترض أن يكون على متن طائرة الشحن التي أسقطت المساعدات الإنسانية من الجو الى المستشفى الميداني الاردني شمال قطاع غزة، لكن في النهاية تم إرسال قائد هيئة اركان الجيش الأردني الى المهمة.

هذا وشملت المساعدات التي يدور الحديث عنها أدوية، معدات طبية، ضمادات وطعام أساسي، ونسق الأردنيون إرسال المساعدات التي تم إنزالها في غزة لكن لم يقم أي مسؤول إسرائيلي بفحصها بشكل فعلي، وعلى ما يبدو، الحديث بين إسرائيل والأردن جرى على مدار أيام، وفقط أمس توصل الأطراف الى اتفاق حول موضوع إسقاط المساعدات عن طريق الجو.

وقال مسؤولون أردنيون لـ"كان" أنه بالنسبة لهم يدور الحديث عن خطوة هامة لخلق خط جوي لنقل المساعدات الإنسانية الى المستشفى الاردني، والذي جاء بعد عدم نجاحهم بنقل المساعدات عن طريق المحور البري، وذكروا أيضًا أنه بالنسبة لهؤلاء المسؤولين الأردنيين، سيظل الطريق الجوي خيارًا في المستقبل أيضًا، طالما أنه من غير الممكن نقل المساعدات عن طريق البر. وأضافت المصادر أن الأميركيين كانوا مطلعين أيضًا على هذه الخطوة.

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