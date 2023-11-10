في خضم الحرب: نتنياهو يشير إلى المحادثات المتوقفة مع السعوديين ويعد بالقضاء على السنوار

أكد نتنياهو أن إسرائيل ليس لديها أي نية للسيطرة على القطاع على المدى الطويل، وأن إسرائيل مهتمة بحكومة مدنية سيتم تشكيلها بدلاً من ذلك

على خلفية استمرار الحرب ضد حماس التي بدأت قبل 35 يوما، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة الليلة (بين الخميس والجمعة) مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية. وأكد ردا على الضغوط التي تمارس على إسرائيل بشأن هذه القضية أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين". ليلة متوترة في إيلات: تنفيذ ثلاث عمليات اعتراض، وإعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن إطلاق النار

وعلق نتنياهو على تقدم قوات الجيش الإسرائيلي ميدانيا: "لا شيء سيوقف حقيقة أننا ملتزمون تماما بالنصر، وهو ليس انتصارنا فقط، بل هو انتصار العالم المتحضر بأكمله ضد الهمجية. أعتقد أن الحرب تسير بشكل جيد. سنستمر حتى القضاء على حماس".

وعندما سئل عن قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، أجاب بأنهم ما زالوا في غزة، مضيفًا: "سنصل إليهم". وشدد على أن إسرائيل تعمل على عدم إلحاق الأذى بالأشخاص غير المشاركين في نشاط حماس: "نحن نحاول تقليل وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين ونركز على إرهابيي حماس".

وأضاف: "نريد مستقبلا أفضل وهذا يتطلب هزيمة حماس". لم أضع جدولا زمنيا لأنه قد يستغرق وقتا أطول. أتمنى أن يستغرق الأمر بعض الوقت.

كما أشار إلى محادثات التطبيع مع السعودية المتوقفة منذ بداية الحرب: "بمجرد أن نهزم قوى العصور الوسطى هذه، سنكون قادرين على الوفاء بوعد السلام الذي أشرنا إليه في اتفاقيات إبراهيم، ووعدنا بأن يمتد ذلك إلى المملكة العربية السعودية أيضا. وستكون الظروف مهيأة بعد انتصارنا".

وواصل رئيس الوزراء معارضته الشديدة لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة من الحرب. وأشار نتنياهو إلى أن قضية وقف إطلاق النار هي القضية الوحيدة التي يوجد بشأنها حاليا خلاف مع الأميركيين، بالإضافة إلى ذلك، أكد أن إسرائيل ليس لديها أي نية للسيطرة على القطاع على المدى الطويل، وأن إسرائيل مهتمة بحكومة مدنية سيتم تشكيلها بدلاً من ذلك.