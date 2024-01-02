هل سيحقق نصر الله تهديده؟ ترقب إسرائيلي لرد لحزب الله بعد مقتل العاروري

مسؤول اسرائيلي يقول إن "هناك تقديرات أن يكون رد فعل لحزب الله ضد إسرائيل على عملية الاغتيال

اغتيل نائب قائد حماس صالح العاروري في هجوم طائرة مسيرة مع اثنين من مرافقيه في الضاحية الجنوبية في هجوم نسب الى إسرائيل رغم عدم إسرائيل اعلانها المسؤولية عن العملية، وهدد زعيم حزب الله حسن نصر الله قبل نصف عام بالرد الشديد على اغتيال فلسطينيين في الأراضي اللبنانية. ايضا نقلت "معاريف" عن مسؤولين في إسرائيل بأن هناك "تقديرات أن يكون رد فعل لحزب الله، يشمل امكانية إطلاق قذائف تجاه منطقة وسط إسرائيل (جوش دان)".

وقال نصر الله خلال كلمة له مدتها 75 دقيقة بمناسية الانتصار على داعش والمجموعات المتطرفة في لبنان وسوريا.

وتطرق نصر الله في كلمته الى لعدد من القضايا والتي تناولت التهديدات الإسرائيلية المبطنة لاغتيال العاروري رقم 2 في حماس والذي يعيش في الضاحية الجنوبية ويحتمي بحزب الله في لبنان، وتتهمه إسرائيل بأنه كان المحرض على موجه العمليات المسلحة في الضفة الغربية في تلك الفترة.

وكرر نصر الله موقفة وقال في كلمته أن كل اغتيال على الأراضي اللبنانية، إن كان ضد لبناني، فلسطيني أو ايراني أو اي شخص آخر، سيجر ردا قويا. ووفقا له، لا يمكن السكوت على حدث من هذا القبيل والسماح بتحويل لبنان الى ساحة اغتيالات.