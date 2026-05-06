أثناء حديثه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة. وقد أكدت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي الاتصال بين الزعيمين. ووصف نتنياهو الضربات بأنها "انتهاك خطير للسيادة وتهديد للاستقرار الإقليمي". كما أعاد التأكيد على تضامن إسرائيل مع الإمارات ودعمها الكامل لجميع الإجراءات المتخذة لحماية أمن الدولة.

في أعقاب الهجمات، تلقى الشيخ بن زايد أيضًا اتصالات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

كانت الهجمات التي وقعت في 4 مايو\أيار هي الأولى على الإمارات العربية المتحدة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 8 أبريل\نيسان. وقد تصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية لـ 12 صاروخاً باليستياً، وثلاثة صواريخ كروز، وأربع طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وقد تسببت طائرة مسيرة في اندلاع حريق كبير في منطقة صناعات البترول بالفجيرة، وأصيب ثلاثة مواطنين هنود بجروح متوسطة في الهجوم.

كانت إسرائيل قد نشرت بالفعل بطارية من منظومة القبة الحديدية في الإمارات، إلى جانب قوات إسرائيلية، قبل تلك الضربات. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل نظام دفاع جوي إلى دولة أخرى. ووفقًا لوزارة الدفاع الإماراتية، أطلقت الجمهورية الإسلامية أكثر من 550 صاروخًا باليستيًا وصاروخ كروز وأكثر من 2200 طائرة مسيرة على الإمارات، وهو عدد يفوق ما أطلقته على أي دولة أخرى.

أطلع نتنياهو أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محادثاته في الخليج. ووفقًا لمسؤولين دبلوماسيين إقليميين، تجاوزت المحادثات تنسيق السياسات لتشمل تعزيز التعاون الأمني بشكل أكثر شمولاً مما كان عليه في السابق. ومع ذلك، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث والجنرال الأمريكي دان كاين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الهجمات لم تتجاوز بعد عتبة انتهاك وقف إطلاق النار.

على خلفية الهجمات المتجددة، احتفى الشيخ بن زايد بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، موجهاً تحية لجنود بلاده في منشور على منصة X. وكتب: "أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيدها، والتي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية عظيمة في الدفاع عن سيادة الإمارات، وأرضها، وأمنها."