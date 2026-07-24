"لن يكون في مصلحتهما": ترامب يحذر رئيسي الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغه خلال اجتماعهما الأخير في بكين بأنه لن يقدم أو يبيع، تحت أي ظرف من الظروف، أسلحة إلى إيران، وأن ذلك يشمل أيضاً الشركات الصينية"

واشار ترامب ا إلى أنه "يثق بكلام نظيره الصيني".وأضاف أن "بوتين أبلغه بالمثل أنه لن يبيع أسلحة لإيران". وتابع: "بناءً على ذلك، فإن دولتين رئيسيتين يتحدث عنهما الناس غالباً فيما يتعلق بملف إيران، لا تشاركان في ذلك بحسب رأيي. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".