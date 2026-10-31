تنتظر إسرائيل ودول الخليج، وأطراف كثيرة في العالم عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً، هذه الأيام القرار النهائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات على إيران. وقد تعني هذه الخطوة بدء حملة طويلة الأمد بالنسبة إلى إسرائيل ودول المنطقة، في ظل عدم وضوح ما إذا كان الجيش الأمريكي سينفذها بمفرده أم ستنضم إليه إسرائيل. والآن، يبدو أن ترامب قد حدد موعداً للعملية، بعد فترة طويلة من التهديد بتنفيذها.

أفادت شبكة «MS NOW» الأمريكية، خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت)، بأن القرار قد اتُّخذ: يعتزم ترامب إصدار أمر باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران في الرابع من نوفمبر، أي بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي.

أفاد ثلاثة مسؤولين كبار من دول الخليج، نقل عنهم التقرير، بأن الرئيس الأمريكي أطلع حلفاءه في الخليج على العملية المخطط لها، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون «قصيرة ومكثفة» وأن «تُنفَّذ في 4 نوفمبر، أي بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي».

وزُعم أيضًا أن الحلفاء في الخليج يتحركون بنشاط لتهدئة الأجواء، خشيةً من رد طهران على هذه الخطوة. وأشار مسؤول رفيع في المنطقة إلى أنه «لن يتفاجأ» إذا رفضت بعض دول المنطقة السماح للولايات المتحدة بتنفيذ هجمات انطلاقًا من قواعد تقع على أراضيها.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة «العربي الجديد» المملوكة لقطر بحدوث اختراق في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير، أدى ذلك إلى انضمام وفد أمريكي إلى المحادثات الجارية في الدوحة خلال هذه الأيام، بهدف الدفع باتجاه مفاوضات مباشرة مع إيران.

في غضون ذلك، أفاد المراسل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشاع الجمعة بأن حالة تأهب قصوى تسود إسرائيل استعدادًا لشن هجوم على إيران، فيما يرغب ترامب في حملة قصيرة. لكن إسرائيل ترى أن حملة كهذه ستكون طويلة الأمد.

تقدّر المؤسسة الأمنية أن اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران سيؤدي، بشكل شبه مؤكد، إلى فتح جبهة إضافية مع حزب الله. ورغم عدم وجود داعٍ للذعر غير المبرر، ينبغي الاستعداد للتعامل بالتزامن مع تهديدات الطائرات المسيّرة والطائرات الصغيرة من دون طيار والقصف الصاروخي من الشمال.